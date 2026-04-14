25 anni di vita tranquilla: Nintendo celebra il grande anniversario di Animal Crossing con regali e una bellissima illustrazione

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Non c'è dubbio che il franchise di Animal Crossing abbia raggiunto un punto di svolta quando Nintendo ha rilasciato New Horizons, coincidenza proprio all'inizio del lockdown per il COVID-19. Quella strana situazione in cui eravamo bloccati a casa mentre godevamo la vita tranquilla sulle isole di Nook Inc. ha portato milioni (molti milioni) di giocatori a scoprire la serie per la prima volta, ma Tom Nook, K.K. Slider, Isabelle e decine di altri affascinanti animali antropomorfi avevano già fatto compagnia agli amanti dei life-sim in diverse generazioni di console. E oggi stanno festeggiando.

Perché proprio in questo giorno, 25 anni fa, Dōbutsu no Mori è stato rilasciato in Giappone per Nintendo 64 (e qualche mese dopo sul neo-lanciato Gamecube). Anche allora, potevamo trovare la struttura familiare in cui un nuovo residente deve stabilirsi in un terreno e costruire la propria casa, conoscendo i vicini, acquistando mobili e pagando religiosamente il mutuo.

Non sembra che sia cambiato molto dopo un quarto di secolo, tranne che il titolo è ora il secondo gioco più venduto su Nintendo Switch, e recentemente è stato aggiornato a una versione nativa per Nintendo Switch 2. Nintendo vuole festeggiare la giornata con i suoi giocatori in Animal Crossing: New Horizons e ha inviato a tutti loro (controlla la tua cassetta della posta in gioco) un Oggetto Foglia, una gigantesca statua del logo della serie—la foglia verde con un foro sul lato—come parte dell'aggiornamento 3.0.2.

Inoltre, l'account Nintendo ha condiviso un'illustrazione speciale per segnare la tappa importante, che abbiamo incluso qui sotto.

Stai ancora ampliando la tua casa e godendoti la vita nel franchise di Animal Crossing?