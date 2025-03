Congo: record di 28 milioni di persone che soffrono la fame acuta a causa dell'escalation del conflitto L'escalation di violenza e le turbolenze economiche spingono milioni di persone sull'orlo della carestia.

HQ Le ultime notizie sulla Repubblica Democratica del Congo . Il paese sta assistendo alla peggiore crisi di insicurezza alimentare di sempre, con un record di 28 milioni di persone che soffrono di fame acuta, hanno dichiarato giovedì le Nazioni Unite. Questa situazione è in gran parte attribuita all'escalation di violenza tra il governo e i ribelli dell'M23 sostenuti dal Ruanda nell'est, che ha drammaticamente aggravato le già gravi e lunghe lotte umanitarie del paese. Di conseguenza, dal dicembre 2024 altri 2,5 milioni di persone hanno sofferto la fame. Con quasi 4 milioni di persone che affrontano livelli di emergenza della fame e altri milioni alle prese con l'impennata dei prezzi alimentari e la perdita dei raccolti, la situazione rimane critica. Il Congo orientale, a lungo afflitto dall'insicurezza dopo il genocidio ruandese del 1994, rimane la regione più colpita. Per ora, resta da vedere se la comunità internazionale riuscirà a mobilitare un sostegno sufficiente per alleviare le sofferenze di milioni di persone. Repubblica Democratica del Congo, Goma, gennaio 2025. Vista di Goma, una città nella parte orientale della RDC ora sotto il controllo dei ribelli dell'M23, sostenuti dal Ruanda secondo gli esperti delle Nazioni Unite // Shutterstock