28 Years Later ha già recuperato il suo budget di produzione

HQ

Devi giudicare il successo dei film in modo vario, a seconda di fattori come quanto costano e come passeranno anche allo streaming e agli spazi digitali. È per questo motivo che è difficile determinare se i grandi successi come Mission: Impossible - The Final Reckoning siano già stati un successo, soprattutto considerando che il film è costato 400 milioni di dollari.

Quello che sembra essere già un successo sicuro è 28 Years Later, dato che il film diretto da Danny Boyle ha già recuperato il suo budget di produzione nonostante sia stato nei cinema solo per una manciata di giorni.

Il film ha ottenuto un weekend di apertura che ammonta a circa $ 60 milioni secondo Box Office Mojo, che equivale anche al suo budget di $ 60 milioni. L'esatta entità di altri costi non è chiara, come il marketing, ma considerando che questo è solo l'inizio del viaggio del film, dobbiamo presumere che il suo seguito sia un successo e un successo.

Hai già visto 28 Years Later ? In caso contrario, non perderti la nostra recensione qui.