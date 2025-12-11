28 Years Later sta ufficialmente ricevendo la sua trilogia mentre Sony conferma il terzo film

HQ

Il mese prossimo saremo catapultati di nuovo nella Gran Bretagna post-apocalittica mentre torniamo a 28 anni dopo nel Tempio delle Ossa. Per un po' abbiamo creduto che avremmo dovuto aspettare di vedere come sarebbe andato quel film al botteghino prima di poter dire se avremmo visto un terzo film, ma sembra che Sony sia fiduciosa che la gente farà la fila per il sequel.

Secondo Deadline, un terzo film è già stato confermato da Sony. Si ritiene che Alex Garland stia attualmente scrivendo la sceneggiatura del terzo film, e Cillian Murphy sia in trattative per riprendere il ruolo di Jim. Stiamo solo speculando, ma sembra improbabile che quei colloqui fallano.

Murphy appare già in 28 Years Later: The Bone Temple in un breve cameo, e si è incaricato come produttore esecutivo in entrambi i progetti di 28 Years Later. Ci sorprenderebbe se non tornasse come Jim, ma oggi con Hollywood non si può mai dire mai.