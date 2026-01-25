HQ

Ho sempre trovato che il free-to-play e il genere picchiaduro raramente si siano integrati. C'è un buon esempio che mi viene in mente - Brawlhalla - ma con titoli come MultiVersus si capisce perché i picchiaduro spesso puntano per l'esperienza premium. Ci sono molte persone che amano i picchiaduro per più dei loro componenti online, ad esempio, e con un modello free-to-play raramente si vedono buone modalità per giocatore singolo. Tuttavia, sono sempre felice di essere smentito, e lo sviluppatore di League of Legends, Riot, sembra aver catturato un fulmine in una bottiglia per il suo tag fighter 2XKO.

Fulmine in una bottiglia è un buon modo per descrivere molto del fascino di 2XKO, in realtà. È veloce, appariscente e finora esiste da poco tempo, quindi la sua durata a lungo termine è sconosciuta. Per ora, però, posso dire con sicurezza che mi piace davvero, davvero questa interpretazione rapidissima del tag fighting. È passato troppo tempo dall'ultima volta che un vero e proprio bravo picchiaduro a coppia è entrato nel mainstream, e mentre Mortal Kombat 1 ha introdotto la sua meccanica di coppia a pezzi con Kameos, questo è un vero picchiaduro 2v2, dove puoi fare coppia con un amico o sfruttare al meglio entrambi i tuoi personaggi da solo.

Anche se ho già discusso molte cose che rendono 2XKO eccezionale nella mia anteprima del gioco, vale la pena ribadire qui che la sinergia tra i tuoi due Campioni è fantastica qualunque sia la scelta tua. Non stai creando una composizione di squadra quando selezioni i tuoi Campioni; Stai prendendo due personaggi che ti piacciono, sapendo che si completeranno in modi unici e utili, qualunque sia la tua decisione. Passando tra i personaggi, sfruttando al massimo i loro assist nello spazio neutro o tra una combo e l'altra, tutto funziona semplicemente, e anche dopo aver lasciato il gioco per un po' dopo l'accesso anticipato, è stato rapido e facile riprenderlo.

Detto questo, 2XKO non è un combattente adatto ai principianti. Certo, puoi attivare combo a impulsi e premere a tuo piacimento, ma verrai facilmente contrastato e maltrattato da qualcuno che sa quello che fa. All'inizio è un gioco dall'aspetto ingannevolmente semplice, con strati e strati di profondità che sorprendono davvero per un gioco offerto gratuitamente. Per un appassionato di giochi di combattimento, questo sarà sufficiente per farti tornare, per farti andare avanti per un'ultima partita finché la luce cupa di una mattina invernale non filtrerà dalla tua finestra. Per chi vuole un'esperienza più casual, questo potrebbe farti scoraggiare rapidamente il gioco.

D'altra parte, lo stile visivo dei personaggi e gli effetti appariscenti sullo schermo potrebbero bastare a tenerti nei paraggi. È chiaro da dove provengano le ispirazioni visive di 2XKO, ma è difficile dire che stia davvero copiando una di esse. Il gioco appare unico quanto sembra giocare, il che è un enorme vantaggio per mantenere i giocatori. Certo, gli avatar in-game potrebbero sembrare un po' tagliati se non ti piace lo stile Chibi, ma il roster principale è meravigliosamente dettagliato, diverso dalle controparti di League of Legends e Arcane, ma mantiene comunque abbastanza dettagli dei personaggi che ami da riconoscerli all'istante. In un genere in cui apparire cool è spesso importante quanto il gioco funzionare bene per mantenere i giocatori, questa è una grande vittoria a favore di 2XKO.

Il gioco ha anche un ottimo suono. I pugni colpiscono con un forte colpo, la colonna sonora offre brillanti trilli elettrici per caricarti per il prossimo incontro, e gli altri bip e boop che senti durante il matchmaking ti ricordano di aspettare il tuo turno per essere picchiato dal grande in sala giochi (in Street Fighter, ovviamente). Personalmente adoro l'attenzione ai dettagli nell'audio di Blitzcrank. Sì, è il mio personaggio preferito, ma adorerei i suoi piccoli fischi di treno, le sue scosse elettriche e le battute amichevoli mentre sbatte l'avversario a terra a prescindere da tutto. Ogni personaggio si sente davvero unico in 2XKO, e molto di questo dipende dal loro suono.

Detto ciò, ho un piccolo difetto sul roster, perché è piccolo per un combattente, soprattutto uno da coppia. Al momento della stesura abbiamo 12 combattenti per l'uscita completa del gioco, il che significa che vedrai una discreta ripetizione contro chi si sfida la tua squadra. Questo è però un problema per lo più ignorabile, perché non posso fare a meno di rispettare la quantità di impegno che Riot ha messo nel rendere ogni personaggio unico da giocare, oltre a una meccanica e un aspetto di base. Non puoi semplicemente trascinare e rilasciare ogni Campione in categorie zonare, picchiatore, grappler e altre, ma sembra che ogni Campione sia una classe a sé stante sotto molti aspetti. Teemo e Caitlyn, ad esempio, giocano il gioco di keep away in modi completamente diversi, e anche se potresti voler avvicinarti a Darius, Warwick e Blitzcrank, i loro approcci a questo obiettivo finale sono completamente separati.

Amo il roster, davvero, ma non sono sicuro di apprezzare l'idea di avere opzioni di personalizzazione per loro. La monetizzazione è ovviamente un grosso problema in 2XKO, dato che il gioco è gratuito alla fine della giornata quindi Riot deve guadagnare qualche soldo da qualche parte. Tuttavia, in quest'era di battle pass e skin da £20, purtroppo sembra che 2XKO seguirà le tendenze piuttosto che staccarsi da esse. Questo non influisce sul gioco in sé, e ovviamente puoi evitarlo se vuoi, ma dover pagare 85 sterline per tre skin Arcane è uno schiaffo in faccia che lascia ancora un segno anche mesi dopo.

A parte il fatto che il gioco non è troppo amichevole per principianti completi (soprattutto dopo aver eliminato le combo a impulsi), il fatto che ha un roster ridotto, alcune skin troppo costose e qualche piccolo problema di rete nel multiplayer, posso raccomandare vivamente 2XKO. In un'epoca in cui sembra che i picchiaduro mainstream abbiano fatto un calo, un picchiaduro a coppia brillantemente veloce e coinvolgente come 2XKO è calorosamente benvenuto in un genere che ha bisogno di nuovi e grandi titoli. Speriamo che il 2026 possa continuare a essere un anno straordinario per i picchiaduro, ma anche se Marvel Tokon: Fighting Souls non dovesse essere il bersaglio, almeno abbiamo iniziato l'anno con un vero e proprio combattimento.