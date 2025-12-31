2XKO esce per PC e console il 20 gennaio

HQ

Sembra che il picchiaduro 2XKO di Riot Games non resterà a lungo in Early Access, dato che un trailer su YouTube rapidamente privatizzato ci dice che avremo un rilascio completo il 20 gennaio 2026 sia per PC che per console.

Il trailer è stato ripreso da Wccftech, ma come hanno notato è rimasto attivo solo per poco tempo prima di essere messo offline. Considerando che la gente ha già notato la notizia, ci aspettiamo che il trailer comparga presto sui nostri feed.

2XKO è stato lanciato in Early Access a ottobre e ha ricevuto risposte positive da molti giocatori. Il roster del gioco non è ancora completamente sviluppato, ma ogni personaggio si sente sicuramente unico e potente a modo suo. Come combattente 2v2 a coppia, 2XKO offre qualcosa di diverso rispetto alla scena attuale e sembra dare il via a un forte 2026 per i picchiaduro mentre attendiamo l'arrivo di Marvel's Tokon: Fighting Souls, Avatar Legends e altro ancora.