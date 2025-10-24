2XKO il designer è fiducioso che il gioco possa offrire più combattenti all'anno rispetto a Street Fighter 6

HQ

2XKO è ora disponibile in accesso anticipato, con i giocatori di combattimento che si cimentano nel nuovo combattente 2v2 e trovano i loro campioni preferiti tra un elenco piuttosto magro di 11. Tuttavia, Riot prevede di introdurre rapidamente nuovi campioni nel gioco, con la promessa di cinque all'anno.

Parlando con Eurogamer di recente all'EVO France, il campione di design Peter Rosas ha rivelato di essere fiducioso che il team possa mantenere questa promessa. "La nostra squadra è fiduciosa, non usciremmo con quel numero se non lo fossimo. Il nostro team di progettazione sta diventando sempre più forte con progetti sempre più veloci. Abbiamo un ampio roster da cui attingere, possiamo vedere come i giocatori interagiscono con l'attuale roster di personaggi, vedere cosa c'è di forte. Quindi possiamo prendere in considerazione questi fattori quando creiamo nuovi personaggi per assicurarci che siano presenti elementi importanti, assicurandoci che ogni personaggio sia unico e fedele alle loro tematiche", ha detto Rosas.

Ci sono sicuramente molti potenziali combattenti, con League of Legends che è la base per 2XKO, ma ci sono preoccupazioni che alcuni campioni possano giocare in modo troppo simile in un formato di combattimento. Ancora una volta, Rosas non è preoccupato. Quando Eurogamer ha chiesto come si possano separare i personaggi di rushdown quando non ci sono solo Warwick e Vi di cui preoccuparsi, Rosas ha risposto quanto segue:

"È una sfida che il nostro team accetterebbe volentieri. Penso che ci siano molti modi per riconoscere un personaggio rushdown a seconda del set di abilità che forniremo per qualsiasi personaggio futuro si presenti. L'altro aspetto è la sinergia di squadra: a volte creiamo personaggi che sfruttano un po' di più il gioco di squadra... Ho la massima fiducia nel nostro team di progettazione per creare quei personaggi, hanno molta esperienza nel background dei giochi di combattimento e conoscenza del genere".

Chi vuoi vedere dopo in 2XKO ?