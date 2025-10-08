2XKO Impressioni sul gameplay in accesso anticipato: League of Left Jabs

HQ

Da uno sguardo a 2XKO, probabilmente rimarrai impressionato se non certamente incuriosito. L'aspetto vibrante dei personaggi, il combattimento rapido e gli effetti appariscenti hanno lo scopo di attirare l'attenzione, e anche se sono stato interessato da quando sono usciti i primi trailer di presentazione dei personaggi, rimaneva la domanda su quanto di un gioco di combattimento ci fosse sotto una lavata di vernice meravigliosa. Quante ore vorrai dedicare a questo gioco? Quanto sono profondi i sistemi? Sarà all'EVO tra cinque anni o rimarrà una fonte di potenziale sprecato?

È presto per decidere tutto questo, davvero. Ecco perché qui non vedrai un punteggio o osservazioni definitive. Il gioco è uscito da un giorno, dopotutto, e anche se intendevo aver passato quasi tutto il martedì sera a mettere alla prova la mia squadra principale di Blitzcrank e Ahri contro orde di altri giocatori, ci vorranno mesi per arrivare a una conclusione completa su 2XKO. Quindi, cosa possiamo determinare in questo momento?

Prima di tutto, questo gioco è veloce. Molto veloce. Un gioco di combattimento per la generazione di TikTok, se ne ho visto uno. Nonostante ci siano due barre della salute da fare a pezzi in ogni round, puoi finire rapidamente con la schiena piatta sul pavimento se cadi vittima di poche combo nemiche. Questa velocità si adatta perfettamente alla grafica appariscente e allo stile cartoonesco di 2XKO, e anche se potrebbe volerci un po' di tempo per abituarsi al suo ritmo di sesta marcia, una volta che sei lì i combattimenti sembrano un duello tra due avversari ugualmente letali (o quattro, se stai giocando in coppia). Le combo sono precise e potenti ed è meglio essere pronti a reagire rapidamente se si riesce ad aprire il proprio avversario fino a una.

Il gioco si riduce a tre attacchi di base, assegnati ai pulsanti frontali, speciali sui grilletti e un pulsante di assistenza come pulsante frontale rimanente (A su Xbox, X su PS). Trattieni per bloccare, con un blocco accovacciato che ti impedisce di essere colpito da attacchi bassi. Hai anche un super misuratore che può rafforzare le tue offerte speciali o darti accesso a un'abilità definitiva. Se hai giocato a qualcosa come Guilty Gear, o a qualsiasi altro gioco di combattimento, probabilmente sarai in grado di abituarti ai controlli piuttosto rapidamente. Per ottenere davvero il massimo da 2XKO, tuttavia, dovrai smettere di ignorare il tuo compagno di squadra e portarlo per assistere con combo o persino aiutare ad avviare una sequenza. L'aiuto di Blitzcrank nell'afferrare i nemici da lontano, ad esempio, fa miracoli nel coglierli di sorpresa e nell'aprirsi alle combo.

Senza impantanarsi troppo nei dettagli delle cornici e delle strategie, il combattimento di 2XKO è divertente. Divertimento semplice e appariscente, reso ancora più semplice dall'uso delle Pulse Combos, che sono effettivamente il sogno di ogni schiacciatore di pulsanti, in quanto puoi semplicemente concatenare una combo che termina automaticamente con una super mossa se premi abbastanza un pulsante. La mia unica vera lamentela è che può sembrare che le prese (su tutti tranne Blitzcrank) abbiano una portata incredibilmente breve ma un'enorme finestra di punizione, il che significa che anche se ti trovi accanto a un avversario che non fa altro che bloccare, potresti non colpire il tuo lancio ed essere costretto a mangiare una combo di risposta. Le Pulse Combo possono anche far sembrare il gioco più uno spettacolo che un combattente profondo. Qualcosa da giocare e divertirsi con gli amici, ma non un gioco in cui vuoi sprofondare decine di ore. Ho dovuto spegnerli perché mi sembrava semplicemente che non ci fosse abbastanza di me nelle mie vittorie e sconfitte.

Contrastando la mia attuale insoddisfazione per il lancio e le Pulse Combos, devo evidenziare le pause combo per lodare. A differenza di qualcosa come Mortal Kombat 11, in cui puoi vedere più interruzioni in un singolo round e raramente hai un senso di slancio, devi davvero scegliere il tuo momento per impedire al tuo avversario di colpirti in 2XKO poiché il tempo di recupero è così lungo. Rende i combattimenti più pericolosi, dove potresti voler andare per il flash e lo sfarzo dell'offesa costante, ma un contrattacco tempestivo può portarti a perdere un personaggio o un round con facilità.

2XKO pone anche un'ottima base per sentirsi un combattente che presta attenzione all'esperienza complessiva del giocatore, non solo al ritmo e alla fluidità dell'azione di combattimento stessa. Puoi personalizzare il tuo piccolo avatar chibi e il matchmaking non ti vede solo fissare una schermata del menu principale finché non trovi un avversario. Puoi girovagare in una vera e propria hall, modellata nello stile di una sala giochi, con grandi schermi, cabinati e altro ancora. Non è molto, ma quel po' di sapore ci fa capire che Riot sta cercando qualcosa di più di un altro modo per spremere i profitti da League of Legends.

Tuttavia, nel complesso il gioco sembra molto piccolo in termini di contenuti in questo momento. Ci sono solo 11 personaggi, la maggior parte dei quali devi sbloccare giocando o pagando. Soprattutto in un tag fighter, questo può far sembrare il roster piccolo, ma ne avremo di più nel tempo, il che significa che non mi dispiace che ci sia un numero basso ora. Quello che vorrei in futuro, insieme a più personaggi, è più contenuto al di fuori delle costanti battaglie online. I giochi di combattimento hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice matchup PvP costante e, sebbene tu possa affinare le tue abilità in allenamento, una modalità ladder o una sorta di modalità storia sarebbe un'aggiunta incredibilmente gradita a 2XKO lungo la strada. Riot ama realizzare filmati e Arcane ha dimostrato che le persone vogliono più di un focus narrativo da questo mondo. Mi fa quasi desiderare che questo gioco non sia un free-to-play, ma un'esperienza premium. Se Riot ha intenzione di rubare alle persone £ 80 per le skin Arcane nell'edizione iniziale definitiva, potrebbero anche aggiungere qualcosa al di fuori dei cosmetici che valga la pena spendere quei soldi.

Ci sono alcuni scrupoli da avere con 2XKO, ma allo stesso tempo mentirei se dicessi che non ho voglia di tornare in laboratorio. Con 2XKO e Marvel Tokon: Fighting Souls all'orizzonte, le cose si stanno mettendo abbastanza bene per i giocatori di combattimento in questo momento se entrambi riescono a mantenere i loro atterraggi. La strada dell'accesso anticipato potrebbe essere lunga, ma alla fine 2XKO potrebbe fare l'impossibile: creare un buon gioco di League of Legends.