2XKO introduce una nuova modalità PvE roguelike

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Il picchiaduro 2v2 di Riot Games, basato sull'universo di League of Legends, riceverà una nuova modalità PvE. Il picchiaduro free-to-play è nato inizialmente come un'esperienza più competitiva PvP, ma lentamente nel tempo non solo ha ampliato il suo roster, ma ha anche ampliato il gameplay per rendere un'esperienza più completa.

Ora, Riot ha compiuto un altro grande passo nell'attrarre i giocatori casual, introducendo una nuova modalità PvE chiamata The Climb. In sostanza, funziona come la versione di un roguelike di 2XKO. Tu (e un amico se giochi in cooperativa) salirete una serie di incontri sempre più difficili, come una scala arcade leggermente modificata come ci si aspetterebbe da un picchiaduro più tradizionale.

Durante il tragitto, affronterai nemici con modificatori unici e raccoglierai potenziamenti per i tuoi Campioni. Questi potenziamenti possono cambiare seriamente il modo di giocare e assicurarsi che non ci siano due run esattamente uguali. La salita è disponibile da oggi, 9 giugno, il 2XKO, quindi assicurati di provarci. Speriamo che questo dimostri che, anche se forse non ha avuto l'inizio che Riot voleva, il gioco avrà un supporto continuo in futuro.