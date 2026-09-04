2XKO rivela il gameplay di Lux come il suo ultimo Campione prima della chiusura dello sviluppo
Con lo sviluppo del combattente a coppie che sta per concludersi nei prossimi mesi, l'atteggiamento gioioso di Lux sembra un po' fuori luogo.
Prima che il suo sviluppo stia per concludersi il prossimo anno, tag fighter 2XKO ci ha presentato il nostro trailer di gameplay per il nuovo Champion Lux, in quello che potrebbe essere il trailer di personaggi più ironico che il gioco potesse avere considerando lo stato mentale dei suoi fan in questo momento.
I commenti sul video YouTube qui sotto dicono tutto quello che serve sulla reazione alla chiusura del gioco. "È come vedere un parente morente migliorare improvvisamente pochi giorni prima della sua destinazione," dice un commentatore. "La sua allegria rende tutto ancora più deprimente," scrive un altro.
Lux come personaggio sembra davvero divertente da giocare. Ha ottimi colpi con il bastone, alcune solide combo ravvicinate e abilità di zonizzazione. Il suo atteggiamento allegro sembra in contrasto con lo stato attuale del gioco, ma forse questo la rende la Campionessa finale perfetta da aggiungere.
Lux arriva a 2XKO l'8 settembre.