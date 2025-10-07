2XKO rivela Warwick nel filmato di lancio in accesso anticipato

HQ

L'accesso anticipato di 2XKO inizia oggi e Riot Games ci ha regalato un nuovissimo trailer cinematografico che mostra i combattenti che si cimentano per darci una dose di hype prima di rimanere bloccati nel gioco di combattimento 2v2.

Nel trailer cinematografico, che è accompagnato dalla canzone Ties That Bind di Courtney LaPlante di Spiritbox, vediamo Ekko e Ahri allearsi per combattere Yasuo. Abbiamo un po' di storia tra i due, poiché hanno visitato le case l'uno dell'altro e hanno cercato di aiutare con i problemi dell'altro. Tuttavia, non sono abbastanza forti per combattere i loro nemici quando l'amico di Yasuo, Warwick, arriva dall'ombra.

Il trailer si conclude con il potere dell'amicizia che prevale, come ci si poteva aspettare, e Yasuo e Warwick che vengono annientati da Ahri ed Ekko. Warwick è confermato come un nuovo personaggio giocabile, portando il totale a 11 personaggi al lancio dell'accesso anticipato del gioco, che arriverà più tardi oggi.