30 beluga lasciate morire in un parco chiuso in Canada saranno inviate in zoo negli Stati Uniti e in Spagna

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Quando Marineland Canada ha chiuso i battenti nel settembre 2024, vicino alle Cascate del Niagara, 30 balene beluga sono rimaste in un limbo, di fronte a un futuro incerto, con i proprietari del parco che esortavano il governo canadese a prendersi cura delle balene, minacciando persino di ucciderle se il governo non avesse trovato una soluzione, poiché i proprietari del parco sono in crisi finanziaria e non possono più prendersi cura di loro.

Il Canada ha vietato agli zoo di avere balene in cattività nel 2019, ma la legge non era retroattiva, quindi il parco in Ontario ha continuato ad ospitare le balene, inclusa un'orca morta nel 2023 dopo aver trascorso 12 anni in solitudine, fino alla chiusura del parco nel settembre 2024 a causa della scarsa affluenza. Le beluga sono state lasciate lì da allora, strette in un piccolo acquario, e ora è stato confermato che saranno trasferite in altri acquari.

La decisione è stata presa dopo un salvataggio d'emergenza da parte del governo degli Stati Uniti, riportano le testate canadesi, che vedrà 13 beluga spedite al SeaWorld San Antonio, tre al SeaWorld San Diego, dieci al Shedd Aquarium di Chicago e due al Georgia Aquarium. Gli altri due potrebbero andare all'Oceanogràfic València in Spagna, che ospita già quattro belugas, tra cui due salvate da uno zoo in Ucraina e un cucciolo nato nel 2016.

La decisione è stata criticata dalle organizzazioni per il benessere animale. Animal Justice ha criticato il fatto che la soluzione sia stata guidata dagli Stati Uniti, criticando anni di inazione da parte dei governi canadese e dell'Ontario, e temendo che, nei nuovi zoo, al di fuori delle leggi canadesi che vietano l'allevamento, gli animali possano essere costretti a riprodursi e continuare a essere sfruttati. "Questa generazione di balene deve essere l'ultima a soffrire nei serbatoi".

Il Whale Sanctuary Project ha affermato che "sebbene questo sia un esito triste, sarà almeno preferibile alle condizioni affollate e gravemente inferiori a cui sono state sottoposte le balene", lamentando che la legge canadese che vietava agli zoo di riprodursi non offrisse una soluzione per il ritiro delle balene, e esortando i nuovi zoo a essere più trasparenti riguardo alla salute e al benessere delle balene, ricordando che cinque anni fa, cinque beluga furono trasferiti da Marineland all'Acquario Mystic in Connecticut, e tre morirono poco dopo.