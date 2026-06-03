300 milioni di persone giocano ai giochi per dispositivi mobili in Europa, dove vengono creati alcuni dei titoli più grandi

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La settimana è iniziata con la pubblicazione da parte di King del rapporto "Mobile Matters", uno studio sullo stato attuale e l'impatto del mobile gaming in Europa. Il mobile è ora considerato la principale porta d'accesso ai videogiochi nel continente, con oltre 300 milioni di giocatori europei che giocano su dispositivi mobili: il 61% della popolazione adulta europea ha giocato su smartphone o tablet nel 2025.

Per saperne di più e contestualizzare tutti i dati, Gamereactor ha incontrato Todd Green, presidente globale di King's, che, nel video qui sotto, parla delle peculiarità del mercato mobile, sia dal punto di vista del pubblico che di quello dello sviluppo.

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"Abbiamo riscontrato che c'è un impatto economico enorme oltre a un impatto culturale e sociale", afferma Green durante la nostra intervista. "In termini di ricavi, gli studi europei, di cui abbiamo contato più di mille e sono dedicati al mobile, più di 100 qui a Barcellona, dove sono anch'io oggi, contribuiscono o generano più di 7,5 miliardi di euro di ricavi."

Green, che ci ricorda che successi globali come Snake, Angry Birds o il loro Candy Crush sono stati creati in Europa, sottolinea questo enorme fatto:

"Praticamente da zero vent'anni fa, i giochi per dispositivi mobili stanno ora generando più della metà dei ricavi dell'intera industria dei videogiochi"

"E il modo in cui l'impatto economico viene spesso misurato dalla Commissione Europea", continua, "ad esempio, si chiama valore aggiunto lordo, e questo misura salari, tasse, tasse, tasse e spese che ruotano intorno a rotazioni. Quindi contributo all'economia europea. E quello che mostra il nostro rapporto è che anche questo è un numero enorme, quasi 5,9 miliardi di euro all'anno e in crescita di diversi punti percentuali all'anno."

Nel video parliamo anche di occupazione (63.000 posti di lavoro nel mobile gaming sostenuti in tempi tristi di licenziamenti) e dei diversi ecosistemi di sviluppo in Europa, con la Catalogna che rappresenta più della metà dell'industria del mobile gaming spagnolo. Inoltre, ci sono commenti sulla penetrazione del gaming mobile nel cosiddetto spazio hardcore (PC e console tradizionali) e sul free-to-play come il cuore (impegnativo) del modello.

Verso la fine dell'intervista abbiamo anche chiesto a Green della nuova direzione di Xbox e di King come parte dell'ecosistema più ampio AKB/Microsoft, dove ha detto che "200 milioni di giocatori al mese sono un'aggiunta enorme alla portata di Xbox", ne parlerò meglio nell'articolo collegato.