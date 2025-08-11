$ 30.000 di bambole Labubu rubate

HQ

Almeno quattro persone hanno fatto irruzione in un negozio in California e hanno rubato quelle che si stima siano bambole Labubu per un valore di circa 30.000 dollari. I Labubus, se non lo sapete (complimenti per averli tenuti lontani dalla vista per così tanto tempo), sono l'ultima mania dei giocattoli che sta spazzando il mondo.

Alcune bambole rare costano centinaia di dollari, il che ovviamente significa che i ladri sono aperti a prenderle di mira come un oggetto ad alto costo. Come riporta Sky News, i ladri hanno rotto le telecamere del negozio prima di fare irruzione nel Labubus, ma sono stati comunque ripresi dalle telecamere a circuito chiuso da una telecamera di sicurezza nascosta.

Le autorità sono ancora alla ricerca dei ladri e rimangono alla ricerca di eventuali indicatori su dove potrebbero essere. Quindi, se vedi $ 30k di Labubus venduti online, sai di evitare di fare clic su "acquista".

Essendo l'ultima mania che probabilmente dimenticheremo tra un anno o due, le Labubus sono ancora al loro apice in questo momento, ma se ti stai chiedendo cosa dà a queste piccole bambole il loro valore. Beh, come ogni cosa, è per lo più passaparola e clamore. Quindi, a meno che tu non sia un fan dei brutti conigli, potrebbe essere meglio lasciare questa mania finché puoi.

