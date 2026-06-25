300.000 giovani tedeschi furono invitati a servire nell'esercito, ma solo 530 divennero nuovi reclutati

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Quei giovani, che quest'anno compiono 18 anni in Germania, riceveranno una lettera in cui si chiede del loro interesse per il servizio militare volontario. Sono state inviate quasi 300.000 lettere, mentre solo 530 hanno risposto sì, come riportato da ZDF e YLE.

Per gli uomini, rispondere al questionario è obbligatorio. Ma per le donne, rispondere è volontario. Finora circa 1 giovane su 5 - che ha ricevuto la lettera - ha mostrato interesse per il servizio militare. 1.500 di questi furono chiamati per ulteriori indagini, ma solo circa 530 furono reclutati nell'esercito.

La Germania sta cercando di rafforzare il suo esercito, che soffre di carenza di personale, ma finora si è mantenuto sulla coscrizione volontaria. Ora si stanno facendo sforzi per attrarre giovani nell'esercito, non solo soldati professionisti, ma anche attraverso il servizio militare volontario.