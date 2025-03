33 Immortals e Atomfall stanno per essere lanciati su Game Pass

HQ

Sapevamo già che 33 Immortals e Atomfall sarebbero arrivati su Game Pass e che sarebbero stati aggiunti il primo giorno a marzo, ma questa è tutt'altro che l'unica cosa introdotta nel servizio di abbonamento di Microsoft nelle prossime settimane.

Il produttore di console con sede a Seattle conferma che i seguenti sei titoli si uniranno presto Game Pass (i giochi con * non verranno aggiunti a Game Pass Standard il giorno del lancio, i giochi con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma verranno ora aggiunti a Xbox Standard ):



33 Immortals (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - Oggi*



Octopath Traveler II (Xbox Series S/X) - 19 marzo**



Train Sim World 5 (Xbox) - 19 marzo**



Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Xbox e PC) - 20 marzo



Blizzard Arcade Collection (Xbox e PC) - 25 marzo



Atomfall (Cloud, Xbox e PC) - 27 marzo*



Come di consueto, verranno offerti anche altri contenuti come vantaggi, di cui puoi leggere di più su Xbox Wire. Questa volta include cose come Livery & Content Pack per EA Sports WRC e un Gold Voidwalker Injector Weapon Charm per Apex Legends.

I seguenti titoli verranno rimossi dal servizio il 31 marzo, ma puoi ottenerli con uno sconto tramite il tuo abbonamento se vuoi conservare qualcosa: