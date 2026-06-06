33 Immortals uscirà dall'Accesso Anticipato e verrà lanciato nella sua versione 1.0 la prossima settimana

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Lo sviluppatore Thunder Lotus ha annunciato ufficialmente che 33 Immortals uscirà dall'Early Access e verrà lanciato nella sua versione completa 1.0 già la prossima settimana.

Rivelato durante la presentazione Day of the Devs, il 10 giugno la versione 'completa' del gioco arriverà sia su PC (tramite Steam ed Epic Games Store) che su Xbox Series X/S.

In concomitanza con questa notizia, Thunder Lotus amplierà il gioco con alcune nuove funzionalità ed elementi, tra cui la interezza giocabile di tutti e tre i mondi, l'inclusione del boss finale definitivo, una serie di nuovi contenuti oltre a questo, oltre ai desiderati miglioramenti della qualità della vita.

Parlando di questo punto, in un comunicato stampa ci viene detto: "I giocatori potranno ora vivere la progressione completa di 33 Immortals dall'inizio alla fine, scoprendo nuove sfide, nemici e meccaniche in ogni mondo. L'ultimo aggiornamento include anche aggiornamenti di bilanciamento, rifiniture del gameplay, miglioramenti della qualità della vita e opzioni di personalizzazione ampliate."

Con il lancio quasi arrivato, puoi vedere un nuovo trailer del gioco qui sotto che racconta il debutto della versione 1.0. Allo stesso modo, il direttore creativo Stephan Logier ha commentato questo traguardo, aggiungendo: "La versione 1.0 rappresenta tutto ciò che volevamo che il gioco diventasse, e non vediamo l'ora che i giocatori scoprano il viaggio completo, affrontino il boss finale ed esplorino tutto ciò che la versione completa ha da offrire."

Controllerai la versione completa di 33 Immortals ?