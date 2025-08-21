3D analogico ritardato di nuovo: "99% Finito" ma respinto

HQ

Analogue è stata ancora una volta costretta a ritardare la sua prossima console Nintendo 64. L'Analogue 3D ha ora una nuova finestra di rilascio prevista per l'ultimo trimestre dell'anno. Secondo gli sviluppatori, il sistema è "finito al 99%" e hanno rilasciato la seguente dichiarazione:

"Analogue si sta muovendo al massimo ritmo, elaborando la spedizione a tutti coloro che hanno aspettato pazientemente. I problemi imprevisti e non comuni sono rari. Soprattutto in misura trascurabile in circostanze esoteriche. Ci assicuriamo che ogni dettaglio soddisfi i nostri standard.

Ciononostante, sappiamo che questo fa schifo. Un altro ritardo, annunciato in ritardo, dopo mesi di pazienza. Lo sentiamo anche noi. Il 3D analogico è in fase di sviluppo da 4 anni, ossessivamente. È al 99%. L'hardware, il sistema, l'imballaggio - il kit completo - sono stati impostati per mesi. L'ultimo 1% è dove ci concentriamo.

Questo ha spostato la nostra data di spedizione al Q4, intenzionalmente impostata in modo conservativo. Stiamo spingendo senza sosta e apprezziamo la pazienza e la fiducia di tutti. Analogue consegnerà sempre, ritardi o meno, è un impegno per il nostro standard di cura"

Per chi è stanco di aspettare, Analogue indica anche una pagina in cui i clienti possono annullare i loro preordini.

L'imminente Analogue 3D supporta l'uscita 4K, la frequenza di aggiornamento variabile e funziona con cartucce PAL e NTSC. Utilizzando la tecnologia FPGA (field programmable gate array), il sistema promette la piena compatibilità con tutti i giochi per Nintendo 64 rilasciati ufficialmente.