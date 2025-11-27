3I/ATLAS oggetto dell'esercitazione formale di difesa planetaria, confermano le Nazioni Unite

HQ

Le Nazioni Unite hanno confermato che la cometa 3I/ATLAS è oggetto di un'esercitazione ufficiale di difesa planetaria, parte dell'8ª esercitazione della International Asteroid Warning Network (IAWN ). La campagna, che si svolge dal 27 novembre 2025 al 27 gennaio 2026, mette alla prova la prontezza globale a potenziali minacce di oggetti vicini alla Terra.

Scoperta il 1° luglio 2025 dal telescopio ATLAS cileno, la 3I/ATLAS è solo la terza cometa interstellare confermata per il passaggio attraverso il Sistema Solare. Sebbene non rappresenti alcuna minaccia (il suo avvicinamento più vicino sarà a 270 milioni di chilometri dalla Terra il 19 dicembre), la traiettoria unica della cometa e le caratteristiche cometarie attive la rendono un bersaglio ideale per esercitazioni astrometriche.

La campagna coinvolge IAWN, il Gruppo Consultivo per la Pianificazione delle Missioni Spaziali (SMPAG) e l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Spaziali (UNOOSA), con l'obiettivo di perfezionare le tecniche di osservazione, migliorare le previsioni orbitali e rafforzare il coordinamento internazionale nella difesa planetaria.