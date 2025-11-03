4° turno di Champions League, tutte le partite di questa settimana e gli highlights tra cui Liverpool-Real Madrid, PSG-Bayern

HQ

La Champions League continua questa settimana, raggiungendo il giro di boa della fase di campionato. Mercoledì avremo già un quadro solido del livello di tutte le 36 squadre nella classifica della fase di campionato e, a causa delle partite, è sicuro che almeno alcune delle migliori squadre del campionato perderanno qualche punto.

I momenti salienti di questa settimana includono Liverpool-Real Madrid, una ripetizione della Champions League dello scorso anno e delle finali del 2018 e del 2022; PSG-Bayern, le due squadre che attualmente si trovano in testa alla classifica, o Manchester City-Borussia Dortmund, due squadre a pari punti. Ecco tutte le partite di Champions League di questa settimana.

4ª giornata di Champions League

Martedì 4 novembre



Slavia Praga vs Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT



Napoli vs Francoforte: 18:45 CET, 17:45 GMT



Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bodø/Glimt vs Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT



Juventus vs Sporting CP: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool vs Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Olympiacos vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT



Paris Saint-Germain vs Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT



Tottenham vs Copenaghen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Mercoledì 5 novembre



Pafos vs Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT



Qarabağ vs Chelsea: 18:45 CET, 17:45 GMT



Ajax vs Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT



Club Brugge vs Barcellona: 21:00 CET, 20:00 GMT



Inter vs Kairat Almaty: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City vs Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT



Newcastle United vs Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 GMT



Marsiglia vs Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT



Benfica vs Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Cosa c'è nel futuro della Champions League

La 5ª giornata si svolgerà tra il 25 e il 26 novembre. Alcuni momenti salienti includono Chelsea-Barcellona, Manchester City-Bayer Leverkusen o Borussia Dortmund-Villarreal martedì, e Liverpool-PSV, Atlético Madrid-Inter, Arsenal-Bayern e PSG-Tottenham mercoledì,

Chi pensi vincerà la Champions League 2025/26?

Come guardare la Champions League in diretta

La UEFA Champions League è disponibile principalmente sui canali a pagamento, a seconda del paese. Ecco un elenco delle emittenti della UEFA Champions League maschile in Europa:



Repubblica Ceca: TV Nova



Danimarca: Viaplay



Finlandia: MTV Oy



Francia: Canal+



Germania: DAZN, Amazon Prime



Grecia: Cosmote TV, AlterEgo



Ungheria: RTL, Sport 1



Islanda: Syn, Viaplay



Italia: Sky, Amazon Prime



Paesi Bassi: Ziggo Sport



Norvegia: TV2 Norvegia



Polonia: Canal+



Portogallo: Sport TV, DAZN



Repubblica d'Irlanda: RTE, Premier Sports



Spagna: Movistar Plus



Svezia: Viaplay



Svizzera: blu, SRG



Turchia: TRT



Ucraina: Megogo



Regno Unito: TNT Sports



Puoi controllare l'elenco completo delle emittenti della UEFA Champions League in tutto il mondo sul sito web della UEFA.