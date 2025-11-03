4° turno di Champions League, tutte le partite di questa settimana e gli highlights tra cui Liverpool-Real Madrid, PSG-Bayern
Ecco un elenco delle partite di Champions League del 4 e 5 novembre e come guardarle.
La Champions League continua questa settimana, raggiungendo il giro di boa della fase di campionato. Mercoledì avremo già un quadro solido del livello di tutte le 36 squadre nella classifica della fase di campionato e, a causa delle partite, è sicuro che almeno alcune delle migliori squadre del campionato perderanno qualche punto.
I momenti salienti di questa settimana includono Liverpool-Real Madrid, una ripetizione della Champions League dello scorso anno e delle finali del 2018 e del 2022; PSG-Bayern, le due squadre che attualmente si trovano in testa alla classifica, o Manchester City-Borussia Dortmund, due squadre a pari punti. Ecco tutte le partite di Champions League di questa settimana.
4ª giornata di Champions League
Martedì 4 novembre
- Slavia Praga vs Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Napoli vs Francoforte: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt vs Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Juventus vs Sporting CP: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool vs Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiacos vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Paris Saint-Germain vs Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Tottenham vs Copenaghen: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì 5 novembre
- Pafos vs Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Qarabağ vs Chelsea: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Ajax vs Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Club Brugge vs Barcellona: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter vs Kairat Almaty: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City vs Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Newcastle United vs Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Marsiglia vs Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Benfica vs Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
Cosa c'è nel futuro della Champions League
La 5ª giornata si svolgerà tra il 25 e il 26 novembre. Alcuni momenti salienti includono Chelsea-Barcellona, Manchester City-Bayer Leverkusen o Borussia Dortmund-Villarreal martedì, e Liverpool-PSV, Atlético Madrid-Inter, Arsenal-Bayern e PSG-Tottenham mercoledì,
Chi pensi vincerà la Champions League 2025/26?
Come guardare la Champions League in diretta
La UEFA Champions League è disponibile principalmente sui canali a pagamento, a seconda del paese. Ecco un elenco delle emittenti della UEFA Champions League maschile in Europa:
- Repubblica Ceca: TV Nova
- Danimarca: Viaplay
- Finlandia: MTV Oy
- Francia: Canal+
- Germania: DAZN, Amazon Prime
- Grecia: Cosmote TV, AlterEgo
- Ungheria: RTL, Sport 1
- Islanda: Syn, Viaplay
- Italia: Sky, Amazon Prime
- Paesi Bassi: Ziggo Sport
- Norvegia: TV2 Norvegia
- Polonia: Canal+
- Portogallo: Sport TV, DAZN
- Repubblica d'Irlanda: RTE, Premier Sports
- Spagna: Movistar Plus
- Svezia: Viaplay
- Svizzera: blu, SRG
- Turchia: TRT
- Ucraina: Megogo
- Regno Unito: TNT Sports
Puoi controllare l'elenco completo delle emittenti della UEFA Champions League in tutto il mondo sul sito web della UEFA.