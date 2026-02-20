40 dipendenti sono stati licenziati da Ubisoft Toronto

HQ

Sono stati giorni tristi nell'industria dei videogiochi in tutto il mondo e le cose certamente non sono molto più brillanti in Canada. Un nuovo rapporto di MobileSyrup ha rivelato che lo sviluppatore Ubisoft Toronto è stato colpito da licenziamenti, con 40 dipendenti che hanno perso il lavoro nello studio.

Ubisoft ha rilasciato una dichiarazione commentando questa situazione, esprimendo che la "decisione non è stata presa alla leggera e non riflette in alcun modo il talento, la dedizione o i contributi delle persone coinvolte."

Tuttavia, ciò che Ubisoft ha trovato il tempo di confermare è che questa decisione non influenzerà lo sviluppo in corso del Splinter Cell Remake, che sembra essere in sviluppo da un'eternità ormai, con la sua presentazione ufficiale avvenuta già nel dicembre 2021 e nulla di sostanziale condiviso da allora...

Tenendo conto dei licenziamenti, Ubisoft esprime che il suo studio di Toronto continuerà a essere un "contributore chiave per diversi mandati di codev e team di servizio", incluso l'aiuto di Ubisoft Montreal nella performance capture e nella produzione cinematografica.