43ºC in Portogallo e Spagna mentre l'OMS avverte l'Europa in vista di "settimane più mortali"

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L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta attualmente avvertendo l'Europa che quest'estate arriveranno "altre settimane mortali" e che i paesi dovrebbero prepararsi. Non essendo stato sufficiente con l'eccezionalmente severo giugno e inizio luglio, inclusi due ondate di caldo e una cupola di caldo, le temperature nel sud della Spagna e in Portogallo sono ora previste per raggiungere i 43ºC nei prossimi giorni.

Come si è visto in Francia, il caldo estremo nelle regioni inabituate ha già esercitato una forte pressione sui sistemi sanitari e sulle infrastrutture. Gli esperti ricordano che l'ondata di caldo del 20 al 28 giugno è stata la più forte mai registrata in Europa, interrompendo la produzione di energia e danneggiando persino le infrastrutture, per non parlare dei servizi sanitari sovraccarichi.

Oltre a Portogallo e Spagna, i piani di risposta al calore del continente restano frammentari, poiché l'OMS afferma che i paesi con piani d'azione per il caldo e la salute hanno affrontato meglio, ma meno della metà dei suoi membri europei ne ha uno. Come al solito, gruppi vulnerabili come i residenti delle case di cura, i senzatetto e gli anziani isolati non vengono raggiunti correttamente.