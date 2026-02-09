44 miliardi di dollari in Bitcoin inviati accidentalmente agli utenti finali

HQ

Quello che poteva facilmente essere scambiato per una bufala, si è rivelato vero, poiché molti media rispettati come CNA hanno riportato un errore che ha inviato 2000 bitcoin agli utenti in una mossa di marketing, invece dei previsti 2000 won coreani, del valore inferiore a 1,50 dollari venerdì 7 febbraio.

La società criptovaluta Bithumb è riuscita a recuperare quasi tutti i 620.000 bitcoin, con solo lo 0,3%, ovvero 1860 bitcoin persi. Questo non corrisponde in alcun modo a quanto riportato da Chosun Biz, come ha detto Bithumb, che solo 125 Bitcoin sono stati persi. Quale numero sia corretto al momento è molto poco chiaro.

Di conseguenza, l'intero sistema di trading fu fortemente limitato per i colpiti, poiché furono fatti tentativi di annullare il trasferimento ai clienti 695.

Sebbene Bithumb sia riuscito a garantire che non fosse un'influenza esterna, non ha esattamente suscitato grande fiducia nell'exchange crypto, al punto che il prezzo del Bitcoin è sceso del 17% a causa di questo errore, tuttavia ora si è ripreso ed è tornato allo stesso prezzo di prima dell'incidente.

A quanto pare l'incidente è stato causato da un singolo dipendente, che ci aspettiamo porterà una torta "mi dispiace tanto" per il resto del mese.