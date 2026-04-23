4J Studios parla delle sue ambizioni per Reforj e di come non sia molto brava a rifiutare nuove idee

Per molto tempo, uno dei nomi più popolari nel mondo di Minecraft è stato "Stampy" o "Stampylonghead", uno YouTuber britannico noto per creare contenuti perfetti per tutte le età e pubblici, tutto nel titolo immensamente popolare di Mojang. Da allora Stampy si è tirato indietro dalla produzione di contenuti YouTube nel tentativo di esplorare una nuova carriera nello sviluppo di videoludi, dove attualmente opera come produttore presso gli scozzesi 4J Studios, dove il sfidante di Minecraft e Hypixel, Reforj, è attualmente in produzione.

Durante la nostra recente visita al New Game Plus del London Games Fest, abbiamo avuto il lusso di parlare con Joe "Stampy" Garrett, per saperne di più su Reforj e sulle immense ambizioni del gioco. Con un argomento del genere in mente, ci siamo chiesti come il team riesca a frenare il mettere forse da parte idee più stravaganti e folli per concentrarsi invece sugli elementi chiave. La risposta, nella sua forma più rudimentale, è che il team di sviluppo non fa questo e lascia semplicemente fluire la creatività.

"Non credo che ce la facciamo molto bene. Cioè, sappiamo di avere un piano a lungo termine. Sappiamo che ci sono cose importanti che vogliamo avere, come i veicoli. Il motore è davvero buono per i veicoli. Abbiamo veicoli nel motore. Non sono ancora nel gioco, ma lo erano in demo precedenti che sono state create. Quindi sappiamo cosa avremo. Sappiamo che avremo dei gateway con queste grandi cose di grande calibro. Sappiamo che ci stiamo lavorando. Ma per quanto riguarda le cose più piccole, o quelle che possiamo implementare un po' più rapidamente, come nuovi mob o nuove funzionalità di qualità della vita, ci adattiamo molto velocemente.

"Sai, dato che ascoltiamo così tanto la community, qualsiasi piccolo suggerimento o tipo... 'aggiungi mobili o cose del genere', so che sto facendo piccoli suggerimenti e il resto del team probabilmente sta guardando questo, tipo ho lavorato due mesi su quello! Sai, cose un po' più facili da implementare rispetto a cose come i veicoli. Siamo molto agili e quindi possiamo aggiungere queste cose abbastanza rapidamente. Abbiamo una visione d'insieme, conosciamo il mondo e abbiamo una sorta di linea. Ma per quanto riguarda le piccole parti che prendiamo, ci stiamo apposta per non bloccarci troppo. Se passiamo mesi e mesi a lavorare su una cosa, e poi la mostriamo alla community, e loro non sono interessati, o dicono, 'oh, poteva essere così', abbiamo semplicemente perso un sacco di tempo, giusto?

"Quindi stiamo letteralmente condividendo, sai, se lavoriamo su un mob, lo mostriamo in gray box, o in concept art, e riceviamo feedback prima che un sacco di animatori lo animino o aggiungano suoni. Quindi è un po' questo il modo in cui stiamo cercando di sviluppare, e sembra che stia funzionando."

Puoi vedere l'intervista completa con Garrett qui sotto e, per quanto riguarda altre informazioni da Reforj, il gioco è ancora in sviluppo e cerca ulteriori feedback dalla community per aiutarne a definire la direzione e i piani futuri.