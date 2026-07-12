5 ambientazioni fantasy che meritano i loro videogiochi

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Il fantasy è un genere ampio e di vasta portata. Abbiamo già visto generare innumerevoli mondi invitanti e intriganti in libri, TV e videogiochi, e anche se certamente non siamo in una secca di fantasy, sembra che ci siano ambientazioni che potrebbero essere esplorate ulteriormente per creare dei videogiochi eccezionali. Oggi parleremo di alcune ambientazioni e mondi fantasy che potrebbero e dovrebbero essere esplorati con un controller in mano. Per quel che vale, anche se alcune voci di questa lista potrebbero esserti familiari, non stiamo scegliendo il mainstream assoluto di Harry Potter, Game of Thrones e simili.

Darya Kuznetsova

La Prima Legge

Joe Abercrombie ha realizzato alcune ambientazioni fantasy profondamente immersive nel corso della sua carriera autorale, ma nessuna si distingue come quella delle trilogie The First Law e Age of Madness. Ci sono anche alcune storie indipendenti ambientate nel mondo, che danno l'impressione di essere un mondo vivo e respirante. La magia è potente, ma ha regole piuttosto rigide nel mondo di The First Law, il che significa che probabilmente non giocheremmo come maghi (a meno che non fossimo disposti a mangiare persone, il che potrebbe essere una meccanica unica di per sé). Ci sono molte battaglie sanguinose e fangose nei libri che sarebbero ottimi momenti cinematografici in un gioco, e personaggi che si distinguono con cui potremmo interagire durante le nostre avventure. Per affrontare un gioco in questo mondo, potremmo dover aspettare che Abercrombie concluda una nuova trilogia al suo interno, così un team di sviluppatori potrebbe adottare un approccio simile a The Witcher, dove il gioco o i giochi agiscono come una continuazione fanfic delle opere originali. Oppure ci diamo un RPG crudo ambientato nel nord, che combatte contro i testoni piatti in battaglie brutali.

Nevernight ha già realizzato una web serie nel 2019, ma c'è ancora molto da esplorare in questo mondo

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La Cronaca della Notte

Sto usando il nome della serie di libri da cui provengono queste ambientazioni, se non l'avete notato, ma se siamo pignolo, mi piacerebbe vedere un gioco, o magari anche una trilogia di giochi, che seguisse la storia di Mia Corvere che affronta i sovrani della Repubblica Itreyana, cercando vendetta per la sua famiglia. Un mondo in cui si ottiene a malapena una vera oscurità sarebbe interessante da esplorare dal punto di vista artistico e del design. Soprattutto considerando che Nevernight di Jay Kristoff sembra una serie che implora un gioco stealth-action. L'uso della magia nelle opere di Kristoff è anch'esso unico, concentrandosi principalmente su creature ombrose, manipolazione di sangue e carne. C'è molto potenziale nel mondo per creare un gioco che sembrerebbe diverso dalla maggior parte delle altre storie fantasy.

Le Cronache dei Signori della Guerra

Bernard Cornwell è uno scrittore noto principalmente per le sue opere di narrativa storica, che sono già state adattate in TV con artisti come Sharpe e The Last Kingdom. The Warlord Chronicles mescola un po' di narrativa storica, dato che tecnicamente è ambientato in Gran Bretagna, ma intreccia fantasia con la sua influenza arturiana. Abbiamo visto un mondo arturiano o uno ispirato alla Gran Bretagna arturiana in molti giochi prima, Tainted Grail: The Fall of Avalon è l'esempio più recente e ben noto. Ma la trilogia di Cornwell, che guarda alle storie di Merlino, Artù e Lancillotto, sembra abbastanza unica da meritare un adattamento tutto loro in formato videoludico. Le storie prendono una forte influenza dalle leggende gallesi originali, piuttosto che dalle opere ispirate a Malory che probabilmente conosciamo meglio. I conflitti tra antiche fedi druidiche e la religione cristiana potrebbero dare vita a modi interessanti di interagire con il mondo, e abbiamo già un protagonista da inserire nel gioco attraverso il Derfel Cadarn della serie, qualcuno vicino ad Artù e Merlino che ci darà modi facili per interagire con entrambe le figure leggendarie.

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La Compagnia Nera

Questa è un po' un imbroglio, perché nel 2024 Arc Dream Publishing ha annunciato di lavorare a un RPG basato su The Black Company, ma onestamente è uno shock che ci siano voluti 40 anni perché la serie fantasy di Glenn Cook avesse un proprio videogioco. Forse il mondo di The Black Company non è così importante quanto la band omonima stessa, ma c'è così tanto potenziale nella saga di Black Company che è difficile capire come questa serie fantasy sia stata ignorata dai media più ampi per così tanto tempo. Fantasia e azione militare si mescolano in un'ambientazione grimdark che ha molto potenziale, sia che seguiamo la Black Company durante il loro periodo nell'Impero della Lady, sia nel loro viaggio di ritorno a Khatovar. Speriamo di poter presto sentire qualcosa di sostanziale sul gioco Arc Dream Publishing, solo per dimostrare quanto questo ambientazione dovrebbe avere successo al di fuori dei libri.

Esctarp/Mondo delle Streghe

Witch World è una serie un po' strana. È di natura collaborativa, nata dallo scrittore Andre Norton nel 1963 e poi derivata dagli anni '80 fino alla morte di Norton nel 2005; ha avuto molte influenze ed esplorato molte regioni diverse nell'universo alternativo che è il Mondo delle Streghe. A differenza del nostro mondo, in Estcarp e negli altri continenti del Mondo delle Streghe, la magia ha superato la scienza, eppure può essere praticata solo dalle donne. Immagino che una certa parte di internet avrebbe una crisi di nervosismo se questo gioco venisse mai realizzato, ma sarebbe un vero peccato non vedere Witch World ricevere un po' più di attenzione dai media più ampi, anche solo per vedere altre interpretazioni di come potrebbe essere il continente maigcale di Estcarp al di fuori delle pagine dei romanzi.