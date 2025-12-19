5 film di Natale definitivi per entrare nello spirito delle feste

HQ

Il Natale è a pochi giorni, gente. Mancano giorni. Eppure non ho ancora sentito lo spirito della festa. Forse è perché sono più grande. Più stanco e consumato. No, deve essere perché non mi sono ancora sistemato con una tazza di cioccolata calda e ho visto i film seguenti per preparare il mio spirito natalizio per il grande giorno. Se sei come me e vuoi sentirti un po' più allegro prima di passare una giornata a riempirti di tacchino ed evitare di chiacchierare con quello zio di politica, allora abbiamo una lista dei nostri film di Natale definitivi da vedere.

5. Gremlins

Gremlins è un film di Natale? Sì, si svolge a Natale, scemo. Anche se probabilmente non è un modo da guardare se hai bambini molto piccoli in famiglia, è un modo sorprendentemente buono per entrare nello spirito natalizio mentre si fa una bella risata della violenza esagerata e del comportamento dei peggiori regali di Natale al mondo. Gremlins non fa mai davvero paura, e c'è un aspetto ironico in tutta l'esperienza che ti fa capire che il Natale non dovrebbe essere preso troppo sul serio. Non costringerti a goderti la giornata, e potresti divertirti meglio di tutti.

4. I Residui

Un classico recente e istantaneo e uno dei miei preferiti personali, The Holdovers è un po' come se la Dead Poets Society facesse uno speciale di Natale. Quando un collegio per ragazzi chiude per le vacanze, un insegnante di storia scontroso si ritrova a gestire coloro i cui genitori non si sono nemmeno preoccupati di prenderli. Sembra forse una premessa per una commedia superficiale di Adam Sandler, ma The Holdovers ha una profondità incredibile. Dominic Sessa offre una performance brillante accanto ai massimi di Hollywood Paul Giamatti e Da'Vine Joy Randolph. C'è una tragedia in ciascuno dei personaggi, ma il film non cerca mai di deprimerti o rovinarti la serata. È un film che sembra sempre far parte delle tradizioni natalizie, e lo sarà per tutto il tempo che la mia famiglia continuerà a farmi guardare la visione.

3. Elfo

Parlando di tradizione, c'è un film che è sempre stato in TV dei miei genitori alla vigilia di Natale, da che io abbia memoria. Quel film è Elf, se non potete indovinarlo dalla prossima voce della nostra lista. Mio padre non manca mai di commuoversi nella scena in cui la gente di New York canta Santa Claus is Coming to Town, e il resto del film offre risate continue in una delle opere migliori di Ferrell. Il compianto e grande James Caan funge da meraviglioso contrasto con Buddy the Elf di Ferrell, e rende le scene ancora più divertenti quando sai che Caan non sopportava Ferrell durante le riprese, rendendo la sua rabbia verso l'elfo giocoso ancora più reale. Forse non è il miglior film di Natale, come si vede arrivando al terzo posto, ma è una commedia che sicuramente scalderà anche i cuori più gelidi.

2. Mamma persa 2: perso a New York

Il primo Mamma Ho perso l'aereo è un fantastico film natalizio, in qualche modo superato solo dal suo sequel, in cui vediamo Kevin McAllister perso nelle strade difficili di New York. Tranne che le strade non sono affatto cattive e la gioia birichina di Kevin contagia rapidamente la città, rendendo persino sopportabile un cameo di Donald Trump nonostante quanto sia invecchiata per alcuni spettatori. Ho perso in casa 2 è un film classico tanto quanto un classico di Natale, aggiungendo un peso emotivo extra rispetto al primo film e, oserei dire, scene più iconiche e citabili.

1. Il canto di Natale dei Muppet

Questo potrebbe essere un grande peccato per i fan di Mamma Ho perso l'aereo, e probabilmente per i fan di tutti gli altri film natalizi che speravano che il loro preferito arrivasse al numero 1, ma niente mi mette davvero nello spirito natalizio come Il canto dei Muppet. Forse sono i burattini carini che interpretano i classici personaggi di Dickens. Forse è Michael Caine che si comporta come un po' anche quando è circondato solo da occhi pieni di sentimenti e googgy. Tutto funziona nonostante se stesso con Il canto di Natale dei Muppet. Potrebbe essere in realtà la migliore adattamento dell'opera di Dickens, e sembra un film più breve di La vita è meravigliosa per un'altra generazione. Non fraintendermi, amo ancora quel classico, ma se non vuoi sentire i gemiti dei membri più giovani della tua famiglia, forse questa è una scelta più sicura.

Qual è il tuo film di Natale preferito?