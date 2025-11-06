5 giochi che avrebbero dovuto essere rilasciati in un momento diverso

HQ

Come quel ragazzo della tua scuola che si pettinava i capelli all'indietro e indossava una giacca di pelle nera ogni giorno, alcuni giochi nascono nella generazione sbagliata. Che sia perché la tecnologia o il pubblico non era pronto per loro, abbiamo alcuni titoli che sarebbero stati meglio se fossero apparsi in un momento diverso.

5. L'ordine: 1886

Ci sono tre certezze nella mia vita: la morte, le tasse, e non starò mai zitto su The Order: 1886. Ambientato in una storia alternativa, che mescola steampunk con lupi mannari, vampiri e la tavola rotonda arturiana, aveva davvero tutto quando si trattava di costruire il mondo, e mi è sembrato all'epoca fresco come lo era Clair Obscur: Expedition 33 all'inizio di quest'anno. The Order: 1886 non è stato lodato dai fan e dalla critica quando è stato lanciato, tuttavia, poiché era pieno di QTE e aveva a malapena una campagna di sei ore. Questi fattori sarebbero stati considerati molto più favorevolmente se The Order: 1886 fosse uscito negli ultimi cinque anni o giù di lì. Non solo i miglioramenti tecnologici avrebbero permesso al gioco di avere un bell'aspetto e più contenuti, ma negli anni 2020 abbiamo superato il cliché secondo cui ogni gioco deve offrire 100+ ore di contenuti e abbiamo imparato ad apprezzare esperienze più piccole e mirate. Un peccato che lo studio sia stato chiuso e non vedremo mai l'IP rianimata.

4. I soli di mezzanotte della Marvel

Marvel's Midnight Suns non è uscito molto tempo fa, ma sembra già un flop vecchio di un decennio grazie alla rapidità con cui Firaxis lo ha messo sotto il frigo come un pezzo di ghiaccio che non ci si prende la briga di pulire. Un gioco Marvel era considerato oro puro grazie a film del calibro di Marvel's Spider-Man, ma poi Marvel's Avengers è andato a rovinare il divertimento per tutti, uccidendo l'hype per il gioco ampiamente sottovalutato Guardiani della Galassia e Midnight Suns. Se dovessi provare di nuovo Midnight Suns, mettilo a una versione del 2026. Abbiamo visto tutti quanto possa essere efficace il combattimento a turni ora, e puoi proporlo mentre la Marvel incontra Baldur's Gate III e Clair Obscur. Lavoro fatto. 1 miliardo di copie vendute.

3. Ombre di Assassin's Creed

Non molto tempo fa, alla gente non importava davvero se un personaggio dei videogiochi aveva un colore della pelle diverso dal loro. Ora una folla molto rumorosa si preoccupa troppo di DEI, woke e simili, e quindi manderei Assassin's Creed Shadows indietro nel tempo. Yasuke potrebbe essere stato ancora controverso, ma se avessimo rilasciato il gioco nel 2016 come il grande ritorno di Assassin's Creed, penso che sarebbe stato accolto molto meglio. Le persone non avranno la stanchezza che hanno con il franchise ora, la formula RPG sembrerebbe fresca e tutti potrebbero entusiasmarsi per l'ambientazione del Giappone feudale che non arriva troppo tardi.

2. Vampiro: La Mascherata - Linee di sangue

L'accoglienza del sequel dovrebbe mostrarti quanto le persone desiderino un gioco di ruolo vampirico e approfondito. In un'epoca in cui la maggior parte dei giochi di ruolo partiva verso le stelle o lanciava incantesimi nell'aria, Vampire: The Masquerade era grintoso e si svolgeva in un mondo che sembrava simile al nostro. Se spingi il gioco di ruolo originale fino ad ora, potresti aver avuto qualcosa che è considerato più un classico vero e proprio che un classico di culto. C'è molto fascino nel gioco OG, ma penso che con i sistemi moderni sarebbe davvero decollato in un modo che non poteva fare nel 2004.

1. Star Wars: Il Potere della Forza II

Pura fantasia di potere. Questo è ciò che è stato offerto in Star Wars: Il Potere della Forza. Non cambierei quel gioco per niente al mondo, ma ci farei aspettare molto più a lungo per vedere il sequel. Star Wars: Il Potere della Forza II sembra un gioco frettoloso. Certo, è leggermente più carino e aggiunge un'altra spada laser al tuo arsenale, ma a parte questo è davvero un pallido confronto con l'originale. Star Wars: Il Potere della Forza II avrebbe dovuto essere realizzato quando i fan stavano davvero iniziando a sentire quel desiderio per l'originale. Quando il ritorno di Starkiller sarebbe sembrato ancora più impossibile, e quando gli sceneggiatori hanno avuto il tempo di inventare qualcosa di meglio di una storia di cloni a metà.