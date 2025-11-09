5 giochi da giocare con un non giocatore quest'inverno

HQ

Nei mesi invernali, stare in casa diventa ancora più facile grazie al freddo e ai pomeriggi che si trasformano nelle nuove 23. Potrebbe sembrare il sogno di un giocatore, ma se vivi con un partner o qualcuno che purtroppo non riesce a distinguere il proprio joystick dal proprio joy-con, allora potrebbe essere difficile godersi le lunghe notti insieme. Se non ti piace l'idea di chiuderti nella tua tana di gioco, però, abbiamo cinque giochi che puoi scegliere con un non giocatore, sia che si tratti di introdurlo all'hobby o semplicemente di passare del tempo insieme.

5. Gregge

I collezionisti di creature non sono una novità, ma il problema con qualcosa come i Pokémon è che non puoi girovagare per il mondo con un amico. Arriva Flock, che piomba al 5° posto della nostra lista come un'avventura meravigliosamente suggestiva. Si vola su un uccello gigante, fischiettando la cima di una montagna fantastica che attira ogni sorta di creature volanti stranamente meravigliose. Dagli esseri tipicamente simili a uccelli a quelle che sembrano balene nel cielo, Flock permette a tutti i tipi di creature di accompagnarti in un'avventura, e dopo una dura giornata può essere bello rilassarsi e volare in giro per il mondo senza nulla da fare se non fare amicizia con la natura.

Annuncio pubblicitario:

4. Picco

Sebbene Peak sia costruito attorno a una sfida, il gameplay non richiede molto quando si tratta di premere i pulsanti, né ti punisce davvero per qualcosa al di fuori del tuo controllo (a meno che non aumenti la difficoltà con la funzione Ascent). Se tu e un amico/partner ne acquistate un paio di copie, scalerete montagne in pochissimo tempo, raccoglierete noci di cocco, scalderete marshmallow accanto al fuoco e realizzerete avventure di gioco memorabili come il tempo trascorso insieme nella vita reale. C'è un motivo per cui il gioco di arrampicata di Aggro Crab and Landfall Games è diventato l'uscita più virale dell'estate, ed è perché praticamente chiunque può provarlo.

3. Lego Voyager

Questo gioco non può essere giocato senza cooperativa, quindi potrebbe essere un ottimo modo per convincere il tuo riluttante partner, amico o familiare a unirsi. Inoltre, richiede pochissimo tempo e abilità. Lego Voyagers è un'avventura che dura solo poche ore e richiede solo che tu salti e costruisca per risolvere gli enigmi del gioco. Un giocatore può comunque affrontarne la maggior parte da solo, quindi non è necessario essere troppo abili anche in coppia. L'intero franchise di giochi Lego potrebbe entrare a far parte di questo elenco, ma questo è davvero il fatto di essere un'avventura tranquilla e accogliente che è troppo breve per farti sentire frustrato.

Annuncio pubblicitario:

2. Valle delle Stelle

Costruisci una fattoria e falla funzionare bene. La tua missione in Stardew Valley è incredibilmente semplice e questo non ha impedito agli utenti di trascorrere centinaia di ore nel gioco. La modalità cooperativa consente anche di divertirsi con un amico e, se hai familiarità con il gioco base, scoprirai presto che funziona allo stesso modo in modalità cooperativa solo con un amico. Inoltre, come in Lego Voyagers, puoi fare affidamento su una persona per fare gran parte del lavoro di gambe, il che significa che non ci sarà tensione per le persone che non risolvono enigmi o fanno il loro peso. Un ottimo spreco di tempo se ne hai bisogno, Stardew Valley sarà sempre lì per te a cui tornare quando avrai una serata libera.

1. Narrativa divisa

Hazelight è praticamente il re della modalità cooperativa in questo momento, e mentre penso che It Takes Two sia in realtà una migliore introduzione al gioco per i non giocatori, Split Fiction è più appariscente, più elegante e si basa sulla formula cooperativa vincente in modo tale da funzionare anche come un modo brillante per trascorrere una serata piovosa o nevosa. In realtà, qualsiasi titolo Hazelight tra i loro successi cooperativi potrebbe funzionare, ma poiché Split Fiction è il loro ultimo successo, occupa il posto numero 1 in questa lista.

Quale gioco usi per introdurre un non giocatore all'hobby?