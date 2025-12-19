5 giochi sottovalutati rilasciati nel 2025

HQ

Il 2025 è stato un anno fantastico per il gaming. Quando Grand Theft Auto VI è entrato nel 2026, la gente temeva che quest'anno non avremmo ricevuto nulla di speciale, ma invece abbiamo una grande vetrina di come il gaming possa essere straordinario anche senza che alcune delle sue più grandi saghe siano al massimo rendimento. Avete già sentito parlare dei migliori dell'anno, e la prossima settimana decideremo i vincitori ufficiali nelle categorie Gioco dell'Anno, ma ora è il momento di parlare dei giochi meno apprezzati dell'anno. Titoli che avrebbero potuto ricevere buone recensioni e persino trovare una comunità decente, ma che non hanno avuto il successo clamoroso di un Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong o Hades II. Ci sono innumerevoli giochi che avrebbero potuto entrare nella lista, ma eccone cinque che ritenevamo meritassero un'altra occhiata.

5. Storia dei Digimon: Time Stranger

Ammettiamo che siamo stati piuttosto severi nella nostra recensione di Digimon Story: Time Stranger. Non sono mai uno che si oppone a un altro scrittore, ma il gaming è un mezzo soggettivo, quindi posso dire che anche se non offre grande divertimento per alcuni, questo è un collezionista di creature soddisfacente per altri che dimostra che questo genere può prosperare senza mostri nelle nostre tasche. Digimon Story: Time Stranger ha un tocco un po' più vecchio, permettendo alla storia di essere più coinvolgente per i fan più nostalgici e offrendo loro i loro mostri digitali preferiti da combattere e collezionare. Ha già una solida base di fan e ha venduto abbastanza bene, ma sembra comunque un po' essere stato messo da parte una volta che Pokémon Legends: Z-A è uscito sul mercato.

4. Imbattibile

È difficile dire se Unbeatable sia davvero sottovalutato, considerando che è uscito la scorsa settimana, ma questo gioco d'azione basato sul ritmo non dovrebbe essere ignorato. Con animazioni vivaci disegnate a mano, una colonna sonora vibrante e un gameplay intuitivo, Unbeatable ci aiuta a concludere l'anno con la stessa forza con cui l'abbiamo iniziato. Alcuni dialoghi imbarazzanti e qualche bug persistente potrebbero esserci, ma questi problemi possono essere facilmente ignorati se si mantiene ciò che rende Unbeatable un'entrata facile in questa lista.

3. Graal Contaminato: La Caduta di Avalon

Tainted Grail: The Fall of Avalon ha la sua community là fuori, cosa che, a dire il vero, vale praticamente per ogni gioco di questa lista, ma il suo successo è stato offuscato dall'arrivo di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered così come da Clair Obscur: Expedition 33 e Kingdom Come: Deliverance II. Tutti quei giochi sono usciti prima del lancio 1.0 di Tainted Grail, ma quest'anno c'erano semplicemente troppi RPG fantastici da giocare. Ci mancano giochi davvero decenti in stile Scrolls, ed è proprio questo che offre Tainted Grail: The Fall of Avalon, con una sfumatura più cupa nel suo mondo e nella narrazione. Quella narrazione potrebbe calare un po' verso la fine del gioco, ma se vuoi perderti in un mondo fantasy immersivo in queste fredde notti invernali, potrebbe valere la pena prendere questa gemma nascosta del 2025.

2. Shinobi: Arte della vendetta

L'arte del platform d'azione a scorrimento laterale potrebbe quasi sfuggire al grande pubblico, ma Shinobi: Art of Vengeance dimostra che questo sottogenere può ancora prosperare con i giochi giusti. Il suo bellissimo stile artistico, il gameplay veloce e piacevole, così come ottime battaglie contro i boss, lo rendono un brillante omaggio al passato degli Shinobi e un'ottima introduzione per i nuovi arrivati. Se sei scosso da Absolum e Hades II e vuoi prendere a pugni altri tipi da cartone animato, probabilmente ti piacerà Shinobi: Art of Vengeance anche se non ha una meccanica roguelike che ti faccia tornare per un'altra partita.

1. Wildgate

Anche se sono stanco della tendenza del live-service come tutti voi, candiderò per i giochi che cercano davvero di fare qualcosa di nuovo con il genere. Entra in scena Wildgate, uno sparatutto PvPvE di Moonshot Games e Dreamhaven che combina combattimento navale e sparatutto in prima persona. È in parte uno sparatutto di estrazione, in parte un gioco di rapina, in cui cerchi bottino e parti di navi nelle profondità dello spazio mentre combatti altri equipaggi. Sembrava davvero unico da giocare e aveva un senso molto ricco nell'azione. Purtroppo, come molti giochi multiplayer usciti negli ultimi anni, non è riuscito a mantenere la sua base di giocatori. Perciò, è un po' più difficile da consigliare rispetto a tutti gli altri titoli di questa lista, ma sicuramente sembra che rientri nella categoria "sottovalutato". Se hai amici con cui vuoi creare una squadra e vuoi uno sparatutto che si giochi in modo diverso, allora Wildgate potrebbe fare al caso tuo.

Quali giochi pensi meritino più attenzione da quest'anno?