5 grandi film che potrebbero essere adattati in giochi altrettanto validi

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Ogni settimana sembra che riceviamo un grande titolo su un nuovo adattamento videoludico. All'inizio di questa settimana, Sony ha pubblicato la notizia che sta lavorando a un adattamento animato di Bloodborne con classificazione R in uscita nelle sale. Ma, e se la situazione fosse invertita? E se i film venissero trasformati in giochi, e non il contrario? La settimana scorsa abbiamo dato un'occhiata a serie TV che potrebbero essere adattate in grandi giochi, e ora stiamo guardando film che ci piacerebbe giocare. Come prima, stiamo guardando soprattutto ai film recenti, degli ultimi cinque anni circa, per scoprire qualche idea nuova.

L'Uomo Che Corre

L'interpretazione di Edgar Wright su The Running Man forse non è stata il grande successo al botteghino che sperava, ma ci ha introdotto a un mondo stilizzato che penso possa davvero essere esplorato in altri media. Abbiamo avuto un gioco multiplayer ispirato a Running Man in DeathSprint 66, ma sebbene quel gioco abbia catturato lo spirito della corsa mortale nel gameplay, penso che una partita a nascondino estremo in single-player, incentrata sulla storia, potrebbe essere coinvolgente. Potrebbe essere un'esperienza ricca d'azione e cinematografica che si presterebbe anche a una narrazione basata sulla scelta, permettendoci di scegliere di essere super avidi per il grande premio o di cercare di abbattere la corsa alla morte dall'interno.

Predatore: Badlands

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Sì, ci sono stati alcuni giochi Predator in giro. Alcuni sono buoni, ma nessuno dei film mi ha dato il massimo successo di Predator: Badlands. Viaggiare su un pianeta ostile con un robot loquace alle spalle è un'ottima base per un videogioco, anche se non ruba esattamente la trama o il mondo di Badlands. Sembra il passo successivo rispetto alle coppie classiche come Leon e Ashley o Joel ed Ellie. Non devi proteggere il tuo compagno se è legato a te, e può persino aiutarti come Mimir in God of War. Combattere piante orribili e bestie aliene giganti come alieno sarebbe così bello che un trailer sanguinoso sarebbe probabilmente sufficiente per far dire a un sacco di tizi "certo che sì" e comprare questo gioco.

Il Cavaliere Verde

Probabilmente questa è la scelta più strana, ma trovo l'adattamento di David Lowry di uno dei migliori racconti arturiani mai scritti così impressionante visivamente che vorrei vedere il mondo rappresentato sul grande schermo preso vita in un altro mezzo. Il Cavaliere Verde potrebbe immediatamente generare immagini di interpretare un cavaliere a cavallo, salvare damigelle e uccidere barbari, ma sia la poesia che il film si allontanano dalla fantasia tradizionale arturiana, costringendo invece il nostro eroe a riflettere su cosa significhi essere un cavaliere e su cosa significhi essere un uomo. Penso che potrebbe essere un ottimo trucco in un formato di gioco. Fai credere a qualcuno che stia caricando il suo cinquantesimo soulslike, poi mandalo in un viaggio epico di scoperta di sé, che potrebbe lasciarlo con più domande di quante risposte.

Topolino 17

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The Alters è un po' come Mickey 17 the game, ma in realtà si concentra più sulle potenziali versioni di un personaggio, piuttosto che su cloni esatti che sono solo la stessa persona, ripetuti all'infinito. Topolino 17 come gioco si presenta subito come un roguelite, dove possiamo giocare con tutti i Topolini che vogliamo attraversando la storia centrale del gioco. Sarebbe interessante vedere che ci sia un elemento casuale nelle personalità che si ottengono man mano che si fanno nuovi cloni, e come questo possa influenzare il gameplay. Forse oggi non abbiamo bisogno di altri roguelite sul mercato, ma questo non impedisce che vengano creati né che ne arrivino di impressionanti. Non dobbiamo limitarci a seguire anche la trama dei libri o del film, ma potremmo invece dare uno sguardo alla vita di un altro dipendente usa e getta e alle sue giornate passate cercando di domare un mondo ostile.

Il Menù

Anya Taylor-Joy era davvero alla grande durante il primo press tour per The Super Mario Bros. Movie, dove ha detto che The Menu sarebbe stato il miglior film della sua filmografia da trasformare in un videogioco. Nel video qui ha proposto due giochi diversi: uno in cui sei lo chef e un altro in cui sei ospite, devo dire che trovo il primo più interessante. Avere Ralph Fiennes alle spalle mentre sei costretto a preparare cibo incredibilmente impressionante per clienti che non vedranno più il sole sembra come Overcooked ma steroide. Ci sono modi in cui i giochi possono farci sentire tesi senza un boss punitivo o uno scare improvviso dietro l'angolo, e penso che The Menu potrebbe essere una di queste esperienze. Terrificante senza essere horror, si potrebbe davvero creare un'atmosfera immersiva e inquietante in un adattamento videoludico di questo gioiello di film.

Quale film trasformeresti in un videogioco?