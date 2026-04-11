5 grandi serie TV che potrebbero essere adattate a giochi altrettanto validi

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Al momento, sembra che gli adattamenti videoludici siano tutto ciò di cui si parla quando si parla di progetti cinematografici ad alto budget. Da The Super Mario Galaxy Movie a The Last of Us, dominano film e TV al giorno d'oggi. Così abbiamo pensato di rimetterla in testa, tornando a com'erano i vecchi tempi. Qui abbiamo selezionato 5 grandi serie recenti che potrebbero facilmente trovare un posto nei videogiochi.

Un Cavaliere dei Sette Regni

Game of Thrones è già stato fatto diverse volte con i videogiochi, ma ho scelto questa serie specifica da adattare perché credo che rappresenti al meglio come il mondo di Westeros dovrebbe essere presentato a un pubblico videoludico. Smettetetela di cercare di racchiudere l'intero mondo e i suoi conflitti all'interno di un gioco, e invece dateci una storia più piccola su cui avremmo più impatto, simile a quelle di Dunk & Egg. Riavvolgendo il tempo di qualche anno, potresti persino impostarlo durante la Ribellione Blackfyre, così i fan saprebbero che stanno vivendo un momento importante nella grande storia di Westeros, anche se non sono loro a tirare le fila. È difficile far sentire un giocatore di grande impatto in un mondo così predefinito con una storia ricca, ma darci un ruolo più piccolo come un cavaliere siepico potrebbe permettere una storia importante per quel personaggio, anche se non ha un impatto più ampio sul mondo.

Successione

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Potrebbe essere un po' un "ascoltami", ma penso che l'atmosfera tesa e ambiziosa che emana Succession renderebbe un ottimo videogioco, e lo stilizzerei un po' come Dispatch di AdHoc. In parte simulatore di gestione, in parte avventura narrativa basata sulla scelta, saresti a capo di un impero mediatico nascente, ma poi, quando hai finito di fare i conti, devi affrontare drammi familiari, praticamente l'unica cosa che condividiamo con i miliardari oggi. Non sarà per tutti, ma penso che questo tipo di avventura narrativa lascerebbe sicuramente qualche sopracciglio.

Separazione

Anche questo è un pitch un po' difficile, ma probabilmente non per il motivo che potresti pensare. Sulla carta la separazione sembra un ottimo gioco. Chi non vorrebbe esplorare le profondità di Lumon Industries e scoprire cosa si cela' davvero dietro quelle pareti perfettamente bianche? L'ambientazione è abbastanza intrigante per una moltitudine di generi, l'unico problema potrebbe sorgere nel rendere significativo l'aspetto della separazione. In TV, è facile che ci sia un Mark S separato a seconda che sia al lavoro o meno, ma un giocatore potrebbe essere frustrato se le sue decisioni su una versione del personaggio vengono sconvolte da un'altra. D'altra parte, questo potrebbe essere proprio il segreto per rendere questo gioco davvero immersivo. Immagino una Parabola di Stanley a budget più grande, con un cast molto più ampio.

Tokyo Vice

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Sai cosa amano i videogiocatori? Immersione. Recentemente, abbiamo visto una serie di serie TV ambientate in Giappone che hanno trascinato lo spettatore in un mondo completamente diverso dal loro. Shogun, Blue Eye Samurai, Tokyo Vice. Se dovessi scegliere la serie migliore da cui fare un videogioco, però, sarebbe quella terza partita. La Tokyo degli anni '90 di Michael Mann, intrisa di crimini, è immediatamente affascinante, e si può facilmente immaginare che venga adattata come Tokyo di L.A. Noire. Non dovrebbe essere un gioco enorme e ricco di azione, ma piuttosto qualcosa di più simile a Hitman forse nel gameplay, che ci catapulta nei livelli mentre assorbiamo il più possibile dell'ambientazione intorno a noi. I giochi polizieschi ormai sono un po' diventati una nicchia, ma sono sicuro che, come altri generi, basterebbe una grande vittoria per riemergere sulla scena.

Silo

La cosa di Fallout nel sottotitolo sopra era pensata per essere una battuta, ma ora che ci penso, se dobbiamo aspettare anni prima che Fallout 5 ci atterrasse tra le mani, c'è spazio per un altro mondo oscuro e post-apocalittico. Silo come gioco utilizzerebbe temi in parte simili, ma dalla serie TV è chiaro che ci sono molte differenze che separano queste due IP oltre un livello superficiale. Sì, le persone vivono sottoterra, ma il modo in cui funzionano le comunità, la loro dimensione e molto altro variano tra i due. Anche se in Fallout non vedi l'ora di uscire da una cassaforte, in Silo si spera che sia così incuriosito da tutta la politica dietro le quinte e dalle fazioni in gioco da restare in un ambiente piuttosto spiacevole solo per vedere cosa succede dopo. Come molte di queste proposte di adattamento, non penso che Silo debba essere un compagno diretto della serie TV, ma piuttosto uno spin-off che svela un ulteriore livello del mondo. Anche se deve diventare tutto Dune: Awakening e affermarsi come pura fanfiction fin dall'inizio.

Cosa ne pensi della nostra lista? Quale serie TV pensi sarebbe un gioco fenomenale?