5 nuove vetture GTE confermate per Project Motor Racing

Mancano solo circa otto settimane (a malapena) all'uscita dell'attesissimo gioco di debutto di Straight 4 Games Project Motor Racing e prima di questo, stanno arrivando notizie riguardanti le auto, la parte online e le diverse modalità di gioco che saranno incluse. Le novità di oggi includono un pacchetto speciale di cinque auto GTE che riceverai Project Motor Racing che preordinerai senza costi aggiuntivi. Il pacchetto DLC si chiama GTE Decade Pack e le auto che contiene sono le seguenti:

• Chevrolet Corvette C7. R 2017

• Chevrolet Corvette C8. R 2020

• Ford GT LM GTE 2019

• Porsche 911 RSR GTE 2020

• Aston Martin Vantage GTE

