5 previsioni dell'industria del gioco per i prossimi 5 anni

Mentre ci stiamo ancora riprendendo dai 9.000 licenziamenti di Microsoft, tra cui le cancellazioni dei progetti Xbox e gli studi sull'orlo del collasso, non è molto bello guardare al presente in questo momento. Quando pensi di aver superato la tempesta, senti di nuovo parlare di licenziamenti, chiusure di studios, la follia che sta accadendo dietro le quinte che porta alcuni dei nostri franchise preferiti a fallire con le loro ultime iterazioni.

Cinque anni fa, nel 2020, sembrava che l'industria dei giochi fosse nel suo più grande boom da molto tempo a questa parte, e pochi volevano credere che tra cinque anni avremmo potuto essere da qualche altra parte. Quindi, sembra che sia giusto indovinare come sarà il settore tra cinque anni. Cosa cambia? Cosa continua? Chi sono i principali vincitori e vinti? Non lo so, davvero. Non sono un sensitivo, ma facciamo un'ipotesi.

1. L'AAA scomparirà in gran parte dal nostro vernacolo

Iniziamo con coraggio, partiamo alla grande. Se il 2025 ha dimostrato qualcosa finora, è che a volte il gioco può essere un settore davvero difficile da prevedere. Giochi che dieci anni fa erano destinati a vendere milioni di copie ora rimangono tranquilli, i dati di vendita sono rivelati solo nei rapporti finanziari, mentre gli studi esordienti o gli sviluppatori "più piccoli" sono in grado di aggiungere un classico a un genere consolidato. Sembra che questa sia una tendenza destinata a continuare nel prossimo futuro. Considerando quanto tempo ci vuole per realizzare un gioco al giorno d'oggi, soprattutto da parte dei grandi studi, è probabile che vedremo nomi meno noti scoppiare con progetti appassionati che dimostrano che correre un rischio può raccogliere abbondanti ricompense.

In questo modo, penso che la linea di demarcazione tra AAA e AA inizierà a diventare sfocata, al punto che potremmo anche non usare più così tanto queste etichette. Invece giudicheremo i giochi in base alla qualità che offrono, piuttosto che al budget e alla manodopera necessari per realizzarli. Non sono sicuro che questo aiuterà i budget in aumento di oggi, dato che le aziende si sforzeranno di dare al loro gioco un livello di prestigio che corrisponda a quello di Clair Obscur, Kingdom Come: Deliverance e altri, ma poiché gli editori e gli sviluppatori AAA tradizionali faticano a venire a patti con il fatto che le loro formule non funzionano più, non sono sicuro che ci riferiremo alle cose con le nostre vecchie etichette. Sicuramente non chiamerò nessun gioco AAAA.

2. Il servizio in tempo reale continua a vivere

Con la cancellazione di artisti del calibro di Concord e Sony che ha rivisto i suoi piani di live-service, si potrebbe pensare che l'era dei battle pass e della caccia alle tendenze sia finita, ma sfortunatamente non riesco a scrollarmi di dosso la sensazione che il live-service sia qui per restare. Anche se le probabilità sono contro di loro, sembra che gli editori non riescano a superare il sogno di creare il prossimo Fortnite. Di tanto in tanto, anche un nuovo giocatore entra nel mix. Solo nel 2024, Helldivers II e Marvel Rivals hanno attirato milioni di giocatori, quindi il desiderio dei giocatori è ancora chiaramente presente. È una scommessa, rilasciare un gioco live-service al giorno d'oggi, ma è un rischio che molte aziende correranno ancora, quando sanno che le ricompense possono renderle megabucks a livello di Fortnite.

È improbabile che vedremo così tanti tentativi di incassare la mucca del live-service, ma penso che gli studios continueranno a inseguire il drago. I giochi multiplayer hanno il loro spazio, e forse una nuova moda potrebbe sostituire il live-service, ma niente ha il potenziale di profitto come questo, motivo per cui penso che così tanti non lo lasceranno andare in silenzio.

3. Lancio dell'ultima generazione di console

Al momento in cui scriviamo, siamo quasi sicuramente ancora lontani anni da qualsiasi tipo di nuovo hardware da parte di uno qualsiasi dei grandi player. Eppure, sappiamo che prima o poi uscirà una PlayStation 6, insieme a qualsiasi diavolo Xbox chiamerà il suo ultimo cubo Game Pass. Molte persone indicano la generazione PS5/Xbox Series X/S come un flop, e anche se non sembra che ci sia stato un salto grafico generazionale nella maggior parte dei casi, e i giochi non sono scorsi come l'acqua, penso ancora che a questa generazione sia stata data una mano un po' ingiusta da molti giocatori, che probabilmente saranno altrettanto delusi dalla prossima generazione di console.

Chiamarla l'ultima generazione potrebbe essere un po' drammatico, ma è davvero difficile capire dove andranno le console da qui. Sembra che abbiamo raggiunto un picco grafico in termini di ciò che i giochi possono e dovrebbero realizzare, e quindi la cosa più chiara è aggiungere prestazioni migliori. Ma, una volta fatto, come si vende una PS7, una PS8? Nintendo Switch ha dimostrato che le persone sono disposte a ridurre le prestazioni se la loro console fosse più conveniente, e il fatto che la PS4 sia rimasta in giro per così tanto tempo mi fa chiedere quanti giochi saranno esclusivi per PS6 tre o addirittura quattro anni nel suo ciclo. Poi di nuovo... Non credo che vedremo presto il destino dell'hardware.

4. L'hardware si vende ancora come il pane caldo

Nintendo Switch 2 è uscito quest'anno, con praticamente un gioco con cui le persone volevano acquistare la console (intendo il Welcome Tour, ovviamente). Eppure ha comunque battuto i record in tutto il mondo. Naturalmente, Nintendo è una bestia diversa, una che non puoi davvero studiare, poiché rimarrai solo a grattarti la testa cercando di capirla. Come cercare di capire come un forno a microonde riscalda il cibo molto più velocemente di un forno, o come i magneti fanno davvero quello che fanno. Tuttavia, anche se non tutti sono Nintendo, la maggior parte dei giocatori impazzirà per un nuovo kit.

Finché il nuovo hardware sembra fresco, unico e il suo prezzo non sembra un calcio nelle gonadi (guardando te, PS5 Pro), non vedo perché le persone non si affolleranno a comprarlo. I giocatori sono sempre disposti a credere all'hype, a preordinare e acquistare quando pensano che qualcosa possa davvero cambiare la loro esperienza in meglio, e quindi non vedo un rallentamento delle vendite di hardware.

5. La desolazione continua

Ogni volta che vediamo un nuovo lotto di licenziamenti, vorrei che fosse l'ultima volta che una notizia del genere arriva sul nostro feed, ma purtroppo abbiamo attraversato anni di tagli nonostante i profitti record, e non credo che rallentino presto. Xbox in particolare sembra di nuovo adatta a Xsplode, sia attraverso la chiusura di altri studi, sia attraverso cambiamenti significativi all'attuale modello di business. Il mio saggio collega Ben Lyons crede che potremmo vedere Game Pass allontanarsi dalla sua immensa attenzione ai consumatori e fare invece marcia indietro per consentire a Xbox di riadattare i suoi flussi di entrate.

Anche WB Games sembra essere in gravi difficoltà. Nei prossimi anni, è probabile che vedremo i primi giochi del suo nuovo focus su quattro grandi franchise, e se questi non andranno bene, allora forse più studi sono per l'ascia, o la divisione e le sue IP sono semplicemente vendute al miglior offerente. Per combattere questo futuro, sarebbe necessario adottare un senso di realismo all'interno del settore. Non dovrai più pensare di essere ai tempi del COVID, non dovrai più pensare che un nuovo gioco possa raggiungere i 100 milioni di giocatori senza essere il più grande franchise del mondo. Niente più enormi piani di franchising per giochi che non sono ancora stati rilasciati. Purtroppo, gli ultimi anni hanno dimostrato che ci sono ancora alcune persone importanti che prendono pillole pazzesche, spinte dall'idea che il numero debba salire, al punto che è probabile che vedremo questo settore continuare a precipitare verso il disastro in qualche modo.