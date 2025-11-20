50 anni dalla morte di Franco: Pedro Sánchez invita gli spagnoli a seguire le lezioni della dittatura

HQ

La Spagna celebra i 50 anni dalla morte di Franco giovedì con una discreta osservanza, ma il Primo Ministro Pedro Sánchez ha colto l'occasione per ricordare ai cittadini il valore della democrazia e i pericoli dell'oblio del passato.

In un articolo di opinione per elDiario.es, Sánchez riflette sui progressi democratici "quasi unici" della Spagna negli ultimi cinquant'anni, osservando come il paese si sia trasformato da una dittatura repressiva a una vera democrazia, e da una nazione povera e isolata a una prospera e integrata nel mondo. Eppure sottolinea che queste libertà non erano garantite, ci sono state "strappate per tanti anni" e mantenute grazie alla resilienza e alla determinazione del popolo spagnolo.

"La democrazia non è caduta dal cielo"

"La democrazia non è caduta dal cielo," scrive Sánchez. "Resta molto da fare per forgiare la Spagna che vogliamo e che possiamo essere: un luogo di più opportunità; più diritti e meno disuguaglianza. Essere consapevoli di tutto ciò è ciò che ci aiuterà ad andare avanti e migliorare. Ed è proprio ora, quando alcuni idealizzano regimi autoritari e si aggrappano alla nostalgia di un passato che non è mai esistito, che dobbiamo fare un passo avanti per difendere la libertà."

L'anniversario arriva in un contesto di crescente preoccupazione che le generazioni più giovani sappiano poco della dittatura. Sondaggi recenti (qui e qui) mostrano che più del 21% degli spagnoli vede positivamente l'era franchista, e quasi un quarto di coloro che hanno tra i 18 e i 28 anni crede che un regime autoritario possa talvolta essere preferibile alla democrazia.

Mentre il governo di Sánchez ha organizzato una serie di eventi durati un anno per commemorare la trasformazione post-franchista, non si sono tenute cerimonie ufficiali giovedì stesso, per evitare l'apparenza di una celebrazione del dittatore. Gli sforzi continuano per affrontare la memoria storica della Spagna: la Valle dei Caduti è stata rinominata Valle di Cuelgamuros e designata come "luogo della memoria", si sta compilando un inventario governativo dei beni sequestrati dal regime di Franco, e la Fondazione Nazionale Francisco Franco viene sciolta affinché i suoi archivi possano essere resi pubblici.

I partiti di opposizione, tra cui il conservatore People's Party e l'estrema destra Vox, hanno criticato le iniziative del governo. Vox liquidò i programmi anniversari come "assurda necrofilia che divide gli spagnoli."

La transizione della Spagna verso la democrazia iniziò dopo la morte di Franco nel 1975, con le prime elezioni libere nel 1977 e una nuova costituzione approvata nel 1978, eppure il paese si confronta ancora con l'eredità della guerra civile, che lasciò più di 500.000 morti e centinaia di migliaia di esiliati, con migliaia di vittime ancora sepolte in fosse comuni senza nome.