50 studenti su 300 rapiti in Nigeria riescono a fuggire (circa 250 ancora prigionieri)

50 dei più di 300 studenti sottratti da una scuola cattolica nello stato del Niger la scorsa settimana sono fuggiti e si sono riuniti con le loro famiglie, secondo la Chiesa Cattolica e l'Associazione Cristiana della Nigeria.

I funzionari della chiesa hanno detto che i bambini sono fuggiti venerdì e sabato, scatenando un affluenza di genitori verso la scuola St. Mary's mentre cercavano di vedere se i loro figli fossero tra i liberati. Circa 253 studenti, insieme a 12 membri dello staff e insegnanti, sono ancora trattenuti.

Il presidente Bola Tinubu ha ordinato l'assunzione di 30.000 agenti di polizia aggiuntivi e ha ordinato alle autorità di rimuovere gli agenti dai ruoli di protezione dei VIP per poter concentrarsi sulle regioni remote vulnerabili agli attacchi. Il rapimento di massa ha intensificato la pressione sul governo, incluse nuove critiche da parte di Trump.

I recenti rapimenti hanno costretto le autorità a chiudere decine di scuole nel nord della Nigeria, suscitando ulteriore preoccupazione tra i leader della chiesa. Domenica, Papa Leone ha lanciato un appello pubblico per la "liberazione immediata" di tutti gli ostaggi durante una messa in Piazza San Pietro.