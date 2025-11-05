6 trame che il Marvel Cinematic Universe avrebbe dovuto gestire meglio

HQ

L'interesse per il Marvel Cinematic Universe sembra diminuire ogni anno. Dopo la conclusione delInfinity Saga, i vari film hanno incassato incassi sempre più piccoli al botteghino, e i diversi film e serie televisive sembrano essere di grande interesse per coloro che hanno investito inMarvel e nel suo mondo più ampio e meno per il pubblico in generale. A tal fine, come fan di tutteMarvel le cose, ho deciso di individuare alcune trame a fumetti che l'MCU ha direttamente tentato di adattare o da cui ha preso ispirazione e ha evidenziato perché meritano di avere una seconda possibilità di adattamento.

Avengers: Age of Ultron ha sprecato uno dei più grandi cattivi della Marvel

Ci sono varie voci e rapporti che affermano che James Spader tornerà come Ultron nella prossima serie Vision Quest, ma la verità della questione è che ora è troppo tardi per quella versione del personaggio. Ultron è passato e lo abbiamo visto salire e scendere una volta al cinema, il che significa che non c'è molto spazio per un secondo tentativo. Tuttavia, vorrei che potessimo ottenere un rimaneggiamento di Age of Ultron perché il materiale originale del fumetto è molto più complesso e brutale di quello che il film offriva. Stiamo parlando di una narrazione in cui gli eroi iconici vengono uccisi, in cui le linee temporali vengono alterate e, in definitiva, il Marvel Universe come lo conosciamo è stato scosso in modo significativo. È una storia notte e giorno per l'avventura piuttosto attenuata che Joss Whedon ha consegnato, anche se Spader è stato un eccellente casting nei panni della spietata intelligenza artificiale.

Captain America: Civil War non è mai stato davvero una guerra

Nei fumetti, la tramaCivil War ha enormi effetti radicali. Certo, si può obiettare che l'adattamento cinematografico ha lasciato un grande segno, ma è stata anche una versione molto più riservata della storia, in cui una manciata di eroi si è trovata in disaccordo l'uno con l'altro. Il materiale originale del fumetto è molto diverso, con una vera e propria guerra che scoppia tra gli eroi che conosciamo e amiamo, tra Iron Man e i suoi alleati che combattono per migliori restrizioni sui superumani, mentre Captain America e altri combattono per proteggere i diritti dei super-abilitati. Ci sono sfumature di questo nel film, ma la versione live-action manca della stessa gravità, brutalità ed effetti travolgenti dell'originale comico.

Thor: Ragnarok ha tolto il pungiglione al pianeta Hulk

In realtà mi è piaciuto molto Thor: Ragnarok e ho pensato che come film Thor, fosse un viaggio divertente e divertente. Tuttavia, non si può negare che questo film condivida l'ispirazione da Planet Hulk, e per i fan dei fumetti è una pillola piuttosto dura da ingoiare. Il 'ragazzone' è stato trattato male da Marvel Studios per anni, e questo è forse uno dei punti di svolta chiave in quel ciclo di abusi, poiché Planet Hulk avrebbe dovuto essere un film a sé stante basato su Bruce Banner e il suo alter-ego e non un Thor film. Avremmo dovuto vedere come Hulk incitato una ribellione sul pianeta di Sakaar e letteralmente rivoltato il mondo in una missione alimentata dalla vendetta per liberare gli oppressi. Invece, è diventato un'avventura cosmica più leggera e gioviale che ruota attorno a Thor, Hulk, Loki, Valkyrie e una miriade di altri stravaganti alieni stilizzati di Taika Waititi. Ancora una volta, era un bel film, ma Planet Hulk meritava molto di più.

Invasione segreta... Voglio dire, wow. Possiamo semplicemente dimenticare che questo sia mai esistito?

Per prima cosa, Secret Invasion come programma televisivo era semplicemente abissale, forse il peggior pezzo di intrattenimento che Marvel Studios abbia prodotto fino ad oggi. C'era così tanto di sbagliato in questo, non importa il fatto che fondamentalmente ha completamente rovinato l'eccellente fumetto, che avrebbe potuto sostenere il suo stesso Phase nel più ampio MCU. Da una storia su eroi che non sono in grado di fidarsi di se stessi o della persona accanto a loro, un evento di vasta portata che ha cambiato enormementeMarvel Universe il panorama dei fumetti, a una serie che ha rovinato gli archi narrativi dei personaggi amati, ha introdotto punti della trama senza senso e ha essenzialmente inserito una storia che avrebbe potuto presentare gli sviluppi della storia necessari per rendereCarol "Captain Marvel" Danvers un pilastro fondamentale del MCU. Tutto ciò che è menzionato in questo elenco può essere migliorato per rendere omaggio al suo materiale originale, ma sono comunque progetti in qualche modo divertenti, ma non questo. Tutto ciò che riguarda Secret Invasion dovrebbe essere cancellato dagli annali del tempo.

Gorr il Macellaio di Dio era tematicamente del tutto sbagliato

Non si può negare che ogni adattamento tenda a ridurre la gravità e il peso del materiale originale del fumetto, e anche se questo significa che perde parte del suo fascino, è comprensibile rendere il prodotto finale più accessibile da guardare. Per molte trame, questo può funzionare, ma per lGorr the God Butcher 'arco narrativo del viaggio diThor, si sarebbe dovuta prendere la decisione di realizzare un film brutale e più autentico. Se Deadpool and Wolverine può essere valutato così com'è, allora non c'è motivo per cui Thor: Love and Thunder non avrebbe potuto fare tendenza allo stesso modo e fornire una rappresentazione di Gorr così spaventoso e crudele come lo è nei fumetti. Invece, otteniamo un'avventura attenuata e umoristica che sembrava completamente fuori luogo, nonostante i migliori sforzi di Christian Bale nei panni del brutale Necrosword -portatore.

La dinastia Kang è stata soppressa prima che potesse davvero prendere forma

Guarda, ci sono state circostanze attenuanti che hanno fatto sì che Marvel Studios abbia dovuto allontanarsi dai suoi piani per usare Kang the Conqueror come il suo prossimo grande cattivo nel MCU, e francamente a meno che il team di casting Marvel non abbia condotto indagini intrusive ed estese, e probabilmente illegali, su ogni star che hanno ingaggiato, non c'è modo di sapere cosa sarebbe successo con Jonathan Majors. Pertanto, un certo grado di clemenza può essere applicato su questo fronte a tale riguardo. Tuttavia, la direzione in cui la narrazione stava procedendoKang non era esattamente avvincente prima della debacle di Majors, con Ant-Man and The Wasp: Quantumania che si è rivelato un po' un punto di preoccupazione per l'uso del cattivo, e questo è un affare triste perché Kang è un grosso problema nei fumetti e merita il suo posto nel MCU. Marvel dovrebbe smettere di correre attraverso ciascuno dei suoi principali cattivi, perché Kang può brillare, dovrebbe brillare e ha bisogno di brillare, e c'è speranza che possa accadere a causa del posto più minore che Majors ' Kang occupava nel MCU.

