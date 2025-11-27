"67" scelto come Parola dell'Anno 2025... E non ha nemmeno una definizione (ma ecco cosa significa)

HQ

Dictionary.com ha selezionato un set di numeri come Parola dell'Anno 2025: "67", pronunciato "six seven". A differenza delle scelte tipiche, il termine non ha una vera definizione, riflettendo una tendenza gergale adottata dalla Gen Alpha sui social media, nello sport e nelle scuole.

Se l'hai già visto, ma non sai cosa significhi, ecco la spiegazione: il termine ha origine dalla canzone Doot Doot (6 7) del rapper di Philadelphia Skrilla, pubblicata lo scorso dicembre. Naturalmente, puoi trovare la canzone nel video qui sotto.

Sebbene inizialmente usato in un contesto negativo, è rapidamente diventato virale online, apparendo nei momenti salienti di basket su TikTok con LaMelo Ball, la guardia dei Charlotte Hornets alta 6 piedi e 7 pollici. E altri atleti, tra cui LeBron James e Paige Bueckers.

Nonostante la sua onnipresenza generale, il significato di "67" rimane volutamente vago. Dictionary.com lo descrive come "privo di significato, ubiquo e senza senso", sottolineando il suo ruolo come connettore culturale piuttosto che come parola con una definizione fissa.

Gli esperti suggeriscono che il potere del "67" risieda nel senso di appartenenza che promuove. Il termine ha superato concorrenti come broligarchia, clanker, tradwife e tariffa per conquistare il primo posto, dimostrando che il mondo del 2025 riguarda meno la definizione e più l'esperienza condivisa.