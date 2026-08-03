72 Hours
Kevin Hart irrompe a un addio al nubilato per mantenere il suo posto nell'ultima commedia di Netflix.
Commedie Netflix. Quel triste sottogenere. C'è stato un tempo in cui i film prodotti da Netflix sembravano davvero qualcosa di nuovo, indipendentemente dal genere. Ma questo era prima che i servizi di streaming dominassero il mercato e tutto si trasformasse in un'esperienza fast-food. Con questo ancora fresco in mente, lasciate che vi presenti l'ultima aggiunta al genere delle commedie prodotte da Netflix: 72 Hours. Abbiamo un cast composto da diversi volti noti e un regista il cui nome, almeno, suggerisce una storia.
Iniziamo dalla trama: "Per salvare la sua carriera, un dirigente pubblicitario quarantenne si aggiunge a un gruppo di ventenni a un celibato selvaggio a Miami dopo essere stato aggiunto accidentalmente alla loro chat di gruppo."
Ti sembra assolutamente brillante, innovativo, accattivante? Forse allora non sarete d'accordo con le opinioni che sto per esprimere. Ma cominciamo dall'inizio. Mi piacciono le commedie, o meglio, mi piace l'idea delle commedie. Mi piace essere intrattenuto e divertirmi. Purtroppo, è estremamente raro che il genere comico mi attiri davvero, semplicemente perché la qualità delle battute e della produzione complessiva è troppo bassa. Ci sono poche eccezioni. Mi piacciono tutti i tipi di commedie, e può essere felicemente sciocco ed esagerato, purché sia fatta con un brivido negli occhi.
Stiamo entrando in 72 Hours dove Kevin Hart interpreta il ruolo principale. Può essere divertente, ma è anche il tipo di attore che tende a essere piuttosto rumoroso. Proprio come Adam Sandler urla per lo più come un bambino, e il punto di riferimento di Will Ferrell è anche alzare la voce. Evidentemente, il volume è sinonimo di umorismo americano. Oltre a Hart, siamo con noi Mason Gooding, Michael Mando, Kevin Dunn e Andy Garcia, tra gli altri. Garcia è l'interprete più spiccato, e la scena in cui lui e Hart si incontrano è uno dei pochi momenti migliori del film. Il film è diretto da Tim Story, che ci ha portato I Fantastici Quattro (2005), Ride Along e il remake di Shaft. È un veterano ma non ha mai regalato nessun gioiello brillante.
Probabilmente puoi immaginare più o meno dove finirà questa recensione. È un'altra produzione Netflix affrettata che si affida molto a grandi nomi. Ci sono un paio di scene semi-divertenti, ma nel complesso mi chiedo fin dall'inizio se il "72 Hours " del titolo sia pensato per riflettere un senso di tempo sprecato. Perché, nel complesso, 72 Hours non vale i 105 minuti che ti serviranno per investirci. Ci sono troppi pochi punti luminosi, e anche se a un certo punto potresti sorridere, è tutto qui.
Se vuoi concludere le vacanze estive con una commedia buffa e divertente, ti suggerirei qualcos'altro, perché ti consiglierebbe mantenere una distanza di sicurezza da 72 Hours.