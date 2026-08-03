Commedie Netflix. Quel triste sottogenere. C'è stato un tempo in cui i film prodotti da Netflix sembravano davvero qualcosa di nuovo, indipendentemente dal genere. Ma questo era prima che i servizi di streaming dominassero il mercato e tutto si trasformasse in un'esperienza fast-food. Con questo ancora fresco in mente, lasciate che vi presenti l'ultima aggiunta al genere delle commedie prodotte da Netflix: 72 Hours. Abbiamo un cast composto da diversi volti noti e un regista il cui nome, almeno, suggerisce una storia.

Iniziamo dalla trama: "Per salvare la sua carriera, un dirigente pubblicitario quarantenne si aggiunge a un gruppo di ventenni a un celibato selvaggio a Miami dopo essere stato aggiunto accidentalmente alla loro chat di gruppo."

Spero che saremo ben pagati per aver partecipato a questo...

Ti sembra assolutamente brillante, innovativo, accattivante? Forse allora non sarete d'accordo con le opinioni che sto per esprimere. Ma cominciamo dall'inizio. Mi piacciono le commedie, o meglio, mi piace l'idea delle commedie. Mi piace essere intrattenuto e divertirmi. Purtroppo, è estremamente raro che il genere comico mi attiri davvero, semplicemente perché la qualità delle battute e della produzione complessiva è troppo bassa. Ci sono poche eccezioni. Mi piacciono tutti i tipi di commedie, e può essere felicemente sciocco ed esagerato, purché sia fatta con un brivido negli occhi.

Stiamo entrando in 72 Hours dove Kevin Hart interpreta il ruolo principale. Può essere divertente, ma è anche il tipo di attore che tende a essere piuttosto rumoroso. Proprio come Adam Sandler urla per lo più come un bambino, e il punto di riferimento di Will Ferrell è anche alzare la voce. Evidentemente, il volume è sinonimo di umorismo americano. Oltre a Hart, siamo con noi Mason Gooding, Michael Mando, Kevin Dunn e Andy Garcia, tra gli altri. Garcia è l'interprete più spiccato, e la scena in cui lui e Hart si incontrano è uno dei pochi momenti migliori del film. Il film è diretto da Tim Story, che ci ha portato I Fantastici Quattro (2005), Ride Along e il remake di Shaft. È un veterano ma non ha mai regalato nessun gioiello brillante.

Annuncio pubblicitario:

Una delle poche scene ragionevolmente divertenti.

Probabilmente puoi immaginare più o meno dove finirà questa recensione. È un'altra produzione Netflix affrettata che si affida molto a grandi nomi. Ci sono un paio di scene semi-divertenti, ma nel complesso mi chiedo fin dall'inizio se il "72 Hours " del titolo sia pensato per riflettere un senso di tempo sprecato. Perché, nel complesso, 72 Hours non vale i 105 minuti che ti serviranno per investirci. Ci sono troppi pochi punti luminosi, e anche se a un certo punto potresti sorridere, è tutto qui.

Se vuoi concludere le vacanze estive con una commedia buffa e divertente, ti suggerirei qualcos'altro, perché ti consiglierebbe mantenere una distanza di sicurezza da 72 Hours.