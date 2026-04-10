[8+1 Alto] I giochi di Star Fox, dal peggiore al migliore

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La serie Star Fox è già una leggenda della cultura pop degli anni '90. Il suo omaggio palese ma leggero a Star Wars, i suoi personaggi peluchi e poligonali pieni di citazioni cartoonesche, e il suo genere (che era quasi caduto nell'oblio) erano e rimarranno i suoi tratti distintivi, e ora che si prepara a un grande ritorno, è il momento di ripensare ai migliori capitoli del franchise.

E come facciamo a sapere che si sta preparando al suo ritorno? Beh, non è ufficiale, ma Fox McCloud è già diventato uno dei migliori cameo di The Super Mario Galaxy Movie e ci sono fonti che affermano che l'annuncio di un nuovo gioco Star Fox per Nintendo Switch 2 è imminente e che il gioco di combattimento spaziale sarà pieno di umorismo in stile "LEGO".

"Non mollare mai. Fidati del tuo istinto"

Con le introduzioni chiuse, seguiamo questa leggendaria frase di James McCloud e, basandoci sulla nostra esperienza, presentiamo i migliori giochi di Star Fox sulle console Nintendo, dai peggiori ai migliori, come segue:

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8. Star Fox Guard (Wii U)

La Wii U è stata una delle poche fortunate a ricevere fino a due capitoli di Star Fox, mentre altre console sono uscite a mani vuote. Il "problema", anche se i tentativi di innovazione di Nintendo sono sempre ben accetti, è che entrambi i titoli erano chiaramente sperimentali, con Shigeru Miyamoto desideroso di sfruttare al massimo la tecnologia a doppio schermo del sistema.

Guard è il gioco "meno Star Fox" in questa lista, e questo è già dire molto visto che ci sono un paio di outsider qui. Non è che sia male; in effetti, è un titolo interessante, una combinazione di sorveglianza multi-telecamera e difesa/costruzione in cui incontriamo Grippy Toad, lo zio di Slippy.

Purtroppo, la scarsa finitura visiva e il suo flirt con la monotonia hanno infine condannato uno spin-off particolare che è stato rilasciato inosservato, nel peggior momento possibile e sulla piattaforma peggiore possibile. L'ultimo concetto di gioco di Miyamoto-san?

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Leggi la nostra recensione di Star Fox Guard.

7. Star Fox Command (Nintendo DS)

A proposito di monotonia... Il gioco per Nintendo DS arrivò in un periodo di grande richiesta tra i fan e cercò di offrire libertà nella pianificazione dei percorsi e nel combattimento aperto nella classica 'modalità all-range', ora con mappa/radar sempre visibile sul touch screen.

Il fatto che l'approccio di Q-Games fosse anche sperimentale per sfruttare al meglio la piattaforma non era un male, e il tocco di strategia e il combattimento a turni aggiungevano profondità (e si prestavano a una struttura roguelike che ne avrebbe prolungato la durata). Tuttavia, lo fece a costo di perdere gran parte dell'emozione e dello stile cinematografico caratteristici della serie, per quanto nascondesse molteplici finali e approfondisse le storie dei personaggi.

6. Star Fox Adventures (GameCube)

"Accidenti, Laweez! Cos'è quello?! "

Ma come?! Come osi valutare Avventure così in basso? Lasciamo che vi spieghi. Star Fox Adventures era un gioco molto, molto atteso e poi molto amato, ma se si guarda da vicino e oltre la sua splendida grafica (cosa molto più facile da fare oggi), ciò che rimane certamente non è memorabile.

Ma in un ambiente in cui i buoni giochi d'avventura avevano come riferimento The Legend of Zelda, l'esperienza vera e propria di Star Fox Adventures è stata molto inferiore. Era l'inizio degli anni 2000, durante la seconda ondata di esclusive GameCube, ma questo titolo era stato progettato molto prima, come il cancellato Dinosaur Planet per Nintendo 64. Portava con sé il fascino di essere stato l'ultimo gioco di Rare per Nintendo prima della sua acquisizione da parte di Microsoft, e ironicamente rivelava come lo studio britannico avesse iniziato a perdere il suo tocco e come, a quel tempo, non fosse riuscito a rinnovare la propria formula vincente.

Lineare, noioso, sciocco e privo di ispirazione, questo sequel di Star Fox 64 ha dato a Fox un testimone e una prospettiva in terza persona per infliggere colpi a piedi e raccogliere molti oggetti, mentre le sue poche sequenze aeree ci hanno lasciato con la voglia di di più. La cosa migliore oltre alla grafica? Krystal, la volpe blu Ceriniana e nuova recluta del Team Star Fox. Non vediamo l'ora di vederla presto nel catalogo Nintendo Switch Online GameCube.

Non lasciarti ingannare dall'immagine a sinistra; SFA: Dinosaur Planet era quasi sempre come quello a destra...

Menzione speciale: Starlink: Battaglia per Atlante

Sottovalutato, questo gioco, in cui Ubisoft applicava la sua formula open-world a una serie di missioni interplanetarie con molta estrazione mineraria, si prestava senza vergogna a un 'crossover' con Star Fox, e così è successo su Switch, con grande gioia dei fan. Inoltre, nel crepuscolo della moda dei toys-to-life, si poteva collegare a figure di plastica con parti intercambiabili che si attaccavano al controller - qualcosa per cui avremmo ucciso il rubato negli anni '90.

Un po' ripetitivo e privo della scarica arcade, ma originale a modo suo all'interno del genere, le sezioni di Star Fox erano tra le migliori del gioco, e abbiamo ancora il suo giocattolo Arwing, zeppo zeppo di armi, qui nell'ufficio Gamereactor.

Leggi la nostra recensione di Starlink: Battle for Atlas.

Nel video, si può vedere quello che è stato senza dubbio il miglior cameo di Star Fox fino al film di Super Mario Galaxy:

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5. Star Fox / Starwing (SNES)

Giusto, top 5: le cose si stanno facendo serie. Il gioco che ha dato inizio a tutto. Quando vedevi i poligoni 3D di Virtua Racing nelle sale giochi nei primi anni '90, tornavi a casa e potevi giocarli direttamente sulla tua Super Nintendo a 16 bit dalla cartuccia, grazie all'invenzione congiunta del chip Super FX da Nintendo e Argonaut. Stava succedendo qualcosa in Europa che non poteva chiamarsi Star Fox, e qui lo conoscevamo come il tanto amato Starwing.

Ha fissato lo standard per tutto: le meccaniche on-rails che si spostano verso il fondo dello schermo per un effetto 3D più profondo, il sistema di punteggio, il modello di danno e il comportamento degli Arwing nonostante l'uso del D-pad (già inclusi frenata e accelerazione), la lore del Sistema Lylat, Andross e lo Star Wolf Squadron, angoli di telecamera in prima e terza persona, il carro armato Landmaster e il sottomarino Blue Marine...

Un gioco avanti rispetto ai suoi tempi che, oltre al valore nostalgico e alla qualità che ancora possiede, è piuttosto difficile da controllare (anche se sorprendentemente giocabile) in un mondo di levette analogiche e "voli piuttosto fluidi", ma che è essenziale per comprendere la serie e il suo impatto sui giochi di combattimento spaziale.

Non c'era una ripresa 'carica/a ricerca' e Slippy non aveva ancora sviluppato la sua voce acuta, ma quasi tutto il resto era già pronto nel 1993.

4. Star Fox Zero (Wii U)

E a proposito di difficoltà da controllare... Come puoi mettere Zero così in alto nel ranking?!

Giusto, a differenza di Adventures che è "così basso", il gioco di PlatinumGames merita secondo noi una difesa speciale col passare del tempo. Sì, Miyamoto insisteva ancora ostinatamente su giochi che utilizzassero i due schermi. E, se provassi a giocarlo come nei classici, potresti finire per sentirti stordito.

Tuttavia, l'idea era di separare il volo dall'obiettivo di maggiore libertà, e il gioco dietro è molto buono e puro stile PG - quel tipo in cui la prima run è solo il tutorial. Devi pensarla come se fosse in prima persona, e poi tutte le sue possibilità di divertimento si apriranno per te, inclusi un bel design delle missioni, boss memorabili e una grande varietà di veicoli.

Forse la sua enorme curva di apprendimento o la barriera d'ingresso allontana le persone, o il fatto che sia il secondo reboot dello stesso concetto (dopo l'originale SNES e il remake per N64), ma non l'hai mai sperimentato con questa grafica e il doppiaggio moderno, né con così tanti contenuti. Molte persone considerano davvero Zero uno dei peggiori giochi di Star Fox?

Leggi la nostra recensione di Star Fox Zero.

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3. Assalto di Star Fox (Gamecube)

Gli esperti arcade di Namco hanno dato ai fan tutto ciò che volevano sul successore del N64, che Rare li aveva lasciati desiderosi di avere ancora con le sue Adventure. I critici si sono lanciati sulle (un po' ridicole) missioni a piedi, ma le missioni di volo su rotaia resistono ancora oggi, più di 20 anni dopo. Se lo consideri un gioco arcade (è corto), funziona perfettamente. E Krystal è tornata.

Speriamo che arrivi presto su NSO (a differenza di SFA, non c'è conflitto con Rare) così potremo continuare a festeggiare il ritorno di Star Fox con stile, e l'upscaling verso grafica HD sarà perfetto per lui.

Sì... Ma.

2. Star Fox 2 (SNES)

Perché, se si gioca quasi esattamente come il primo? Perché è un gioiello, una rarità mai pubblicata che poteva essere giocata ufficialmente solo su Nintendo Classic Mini: SNES e poi arrivata su NSO. E perché ha compiuto imprese impensabili su Super Nintendo, con un motore 3D avanzato.

E poiché è molto divertente, sorprendentemente avanzato e pieno di personalità (in più potresti scegliere il tuo personaggio e il tuo compagno, cosa che ci piacerebbe vedere nei nuovi capitoli), è ancora più motivo per essere il secondo gioco di Star Fox più interessante da giocare oggi.

L'imminente arrivo del Nintendo 64, con la sua grafica anti-aliasing e la nebbia sempre presente, era destinato a apparire migliore dei disastri pixelati su PSX e Saturn, e quindi molto meglio dei congegni arcaici con il chip Super FX del SNES, che sarebbero apparsi terribili in confronto. Ma questo titolo inedito, nascosto in un cassetto, ha introdotto nuovi elementi strategici (devi difendere Corneria da un attacco planetario con un conteggio di danni in tempo reale!), pianeti che si muovono liberamente, e personaggi e caratteristiche che alla fine hanno plasmato...

Rimarrai sorpreso da quanto Star Fox 2 possa ancora essere divertente e da quanto possa insegnarti oggi. Una gemma dimenticata che è stata dissotterrata!

1. Star Fox 64 / Lylat Wars (Nintendo 64, Nintendo 3DS)

Potremmo trattare le due versioni separatamente, ma è lo stesso gioco e ognuna ha le sue particolarità deliziose. Ad esempio, la levetta analogica corretta e quel Rumble Pack vibrante che era incluso nella scatola sono disponibili solo su N64 (una versione che puoi giocare anche su NSO), mentre su 3DS, probabilmente il modo migliore per giocare a Star Fox ancora oggi, abbiamo avuto nuovi doppiaggi in linguaggi aggiuntivi, grafica migliore e più fluida, e un effetto stereoscopico 3D senza occhiali che ancora oggi sorprende.

"Stai diventando più simile a tuo padre"

Ma ciò che conta è che il secondo/terzo capitolo, Star Fox 64 o Lylat Wars (perché nella regione PAL eravamo ancora bloccati con quella sciocchezza di nomi) rimane ancora oggi uno dei migliori giochi di combattimento spaziale della storia. Senza la difficoltà degli sparatutto verticali e orizzontali hardcore di Treasure e compagnia, ma con un design unico ed entusiasmante e una profondità di punteggio alto ben nascosta al giocatore occasionale, questo variegato gioco arcade 3D funziona perfettamente ancora oggi e, pur rimanendo il reboot definitivo della serie, continua a rendere le cose molto difficili per chi desidera aggiungere nuove funzionalità e innovazione alla formula perfetta.

L'altro giorno, subito dopo aver visto The Super Mario Galaxy Movie, abbiamo catturato il nostro primo volo attraverso Corneria tanti anni dopo: