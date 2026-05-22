89.000 lavoratori Samsung votano a favore di un accordo di aumento salariale

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L'industria tecnologica sudcoreana, così come l'economia del paese, tirano un sospiro di sollievo dopo che i rappresentanti dei lavoratori di Samsung Electronics e dell'azienda hanno raggiunto un accordo iniziale per evitare uno sciopero pianificato di 18 giorni, che avrebbe seriamente influito sulla produzione nazionale.

Le trattative, in cui il governo stesso ha dovuto intervenire come mediatore, si sono concentrate sulla richiesta di aumenti salariali significativi per tutti i lavoratori dell'azienda, dopo che i dipendenti della divisione chip e semiconduttori (che producono componenti direttamente per centri di IA e generano miliardi per Samsung) sono riusciti a ottenere un enorme pacchetto bonus per sé.

Il resto della forza lavoro Samsung, quasi 90.000 dipendenti, ha un voto online aperto da ora fino al 27 maggio per scegliere le richieste che presenteranno all'azienda per richiedere aumenti salariali, anche se questi non saranno così sostanziali come quelli garantiti dalla divisione chip. Alcuni di questi bonus, secondo Reuters, ammontano a circa 410.000 dollari solo per quest'anno.

Il boom dell'IA e la carenza di componenti non stanno solo influenzando la produzione di chip e memoria per il mercato consumer: praticamente l'intera economia globale attualmente dipende dal continuo arrivo di questi componenti, e ora i lavoratori sanno che possono esercitare una pressione molto reale sui loro capi.