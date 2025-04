8BitDo annuncia un controller retrò Xbox verde trasparente

HQ

Come avrete probabilmente notato, non mancano colori e design diversi quando si parla di controller Xbox, ma non è solo la stessa Microsoft a produrli, ma anche terze parti. Questo vale sia per i cosiddetti modelli Pro più costosi, ma anche per quelli normali.

E ora una nuova variante è stata presentata via Instagram da 8BitDo, che si ispira al vecchio amatissimo modello originale di Xbox in plastica verde trasparente, e assomiglia al Controller S (che è diventato il controller standard per Xbox dopo che il mondo ha giudicato The Duke troppo grande). Il controller è dotato di joystick ad effetto Hall e ha anche due pulsanti programmabili sul retro e costa $ 69,99 tramite Amazon.