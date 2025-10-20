8BitDo celebra il 40° anniversario del NES con una nuova collezione

HQ

Per celebrare i 40 anni dall'arrivo del Nintendo Entertainment System (NES), il produttore di periferiche 8BitDo ha annunciato una nuova gamma che rende omaggio all'amata console.

Disponibile da subito, la collezione comprende un controller, una tastiera e persino un altoparlante, ognuno dei quali è disponibile nei colori NES di grigio, bianco, rosso e nero. Per il controllore, è 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth che riceve il trattamento N40 Edition, mentre Retro 68 Keyboard e Retro Cube 2 Speaker seguono l'esempio.

Puoi preordinare ogni articolo al momento con il controller che costa $ 79,99 e la spedizione il 18 novembre, l'altoparlante che costa $ 49,99 e la spedizione il 12 dicembre e la tastiera che costa ben $ 499,99 (ma include anche due edizioni speciali Wireless Dual Super Buttons ) e la spedizione a gennaio 2026.

