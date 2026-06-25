8BitDo presenta il nuovo Arcade Controller Pro per gli appassionati di giochi di combattimento

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È stato l'anno magico del 2025, quando 8BitDo ha lanciato il suo primo controller arcade senza leva per gli appassionati di giochi di combattimento. Ora abbiamo il nuovo Arcade Controller Pro, pensato per "picchiaduro serio", come riportato da Engadget.

L'Arcade Controller Pro è un pad rettangolare, e quei pulsanti servono a controllare tutto, dai comandi ai movimenti, e 8BitDo li ha resi più piccoli, con spazi più stretti tra di essi, per rendere più facile l'accesso all'intero controller.

L'originale Arcade Controller aveva quattro pulsanti programmabili, mentre il Pro ne ha un quinto all'estrema sinistra. È anche nuovo un display integrato che mostra i tuoi input e lo stato della batteria. Anche le regolazioni rapide delle impostazioni sono una cosa reale.

Un pannello di controllo si trova sopra i pulsanti d'azione, che puoi usare per passare da una modalità di connessione all'altra e aumentare il volume. Può anche essere usato per attivare un blocco di torneo che previene interventi accidentali durante il gioco competitivo.

L'Arcade Controller Pro dispone di interruttori scambiabili a caldo e tappi di pulsante rotondi ridisegnati che puoi installare da qualsiasi angolazione. Puoi anche sostituire i tappi dei pulsanti programmabili P1-P5 con tappi piatti (cinque inclusi) per avere ancora più sicurezza contro premere un pulsante che non volevi. L'Ultimate Software V2 di 8BitDo ti permette di personalizzare la mappatura dei pulsanti e creare macro.

Se giochi via cavo (supportato sia su Windows che su Switch), c'è un meccanismo metallico di bloccaggio integrato nel controller che garantisce che il cavo USB-C non esca se lo sposti improvvisamente. Il cavo può essere collegato sia dall'alto che dal lato. Il gioco wireless è un'opzione (tramite una connessione 2.4G su PC o Bluetooth per Switch), e dovresti avere 15 ore di utilizzo con le funzioni RGB disattivate.

Purtroppo non siamo a conoscenza della data di uscita o dei prezzi.