8BitDo presenta il nuovo controller Ultimate per Xbox e PC

Le persone di 8BitDo offrono una vasta gamma di opzioni di controller per le molteplici piattaforme e ora, come parte del CES 2026, il produttore di gadget ha svelato un nuovo dispositivo che dovrebbe suscitare l'interesse sia dei giocatori Xbox che di quelli PC.

Conosciuto come Ultimate 3E Controller for Xbox, questo è un gadget intercambiabile e personalizzabile che cerca di inserirsi nel segmento dei controller professionisti, dove troviamo modelli come il design ufficiale di Xbox e le periferiche Scuf, tra gli altri.

Si dice che sia un gadget completamente autorizzato per Xbox costruito da professionisti. Offre una precisione precisa e precisa e una sensazione personalizzabile grazie alle sue parti intercambiabili tra cui moduli ABXY, joystick e D-pad, e ha persino una forma modificata che ricorda di più un controller Xbox rispetto alla seconda generazione del dispositivo Ultimate.

Offre ampia connettività con Xbox One, Xbox Series X/S, PC e mobile, è dotato di una base di ricarica wireless integrata, ha bumper extra veloci, anelli RGB intorno ai joystick, trigger a effetto Hall con due stop di trigger, e tutto questo funzionando su wireless 2.4G con un tasso massimo di polling di 1000Hz.

Il prezzo esatto del controller non è ancora stato confermato, ma prevediamo il suo lancio nel secondo trimestre del 2026.