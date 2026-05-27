8BitDo Ultimate 3E Controller è un controller Xbox altamente personalizzabile

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8BitDo è diventata famosa per i suoi eccellenti controller di terze parti, e ora ci sono di nuovo a giocare. Secondo Tech Power Up, il controller 8BitDo Ultimate 3E è ora disponibile per il pre-ordine e le consegne iniziano ad agosto.

Il controller 8BitDo Ultimate 3E costa 149,99 dollari ed è dotato di un dock di ricarica che include il dongle a 2,4 GHz in un compartimento di archiviazione dedicato.

La configurazione è Xbox standard con stick TMR spostati, oltre a un paio extra di paraurti a spalla e palette posteriori per input aggiuntivi. Per i giocatori PC, supporta il controllo del movimento a 6 assi e ha grilletti a doppio stop a effetto Hall. Il controller viene fornito sia con un d-pad incrociato normale che con un d-pad circolare, entrambi realizzati in metallo. I topper per stick intermutabili hanno disponibili tre diverse altezze. E per rendere le cose ancora più personalizzabili, la maschera frontale è anche rimovibile, permettendo agli utenti di passare da pulsanti in silicone più fluidi o microinterruttori a clic per i pulsanti ABXY tramite un modulo ABXY intercambiabile.

Sembra una scelta piuttosto buona per qualcuno che prende sul serio il proprio gioco video.

8BitDo

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