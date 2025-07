A 15 anni dalla gloria della Spagna ai Mondiali 2010, a che punto sono ora?

HQ

Quindici anni fa, l'11 luglio 2010, la Spagna è diventata campione del mondo per la prima volta nella storia. Due anni prima, avevano alzato il trofeo UEFA Euro (e lo avrebbero alzato di nuovo nel 2012), ma il Sudafrica è stata la loro prima finale di Coppa del Mondo in assoluto. Il gol di Andrés Iniesta al 116' è diventato un momento indimenticabile per una generazione.

23 giocatori hanno preso parte a quella squadra e, quindici anni dopo, solo sei di loro sono ancora attivi come giocatori. Pepe Reina è stato l'ultimo a ritirarsi lo scorso maggio, giocando come portiere del Como. Anche Jesús Navas si è ritirato a metà della scorsa stagione, con l'onore di essere l'unico di quella squadra presente nella giovane squadra che ha alzato il livello di UEFA Euro 2024 la scorsa estate. Andrés Iniesta, l'eroe della finale, si è ritirato dal calcio professionistico l'anno scorso.

Gli unici giocatori di quella squadra che giocano ancora a calcio professionistico sono:



Pedro Rodríguez (Lazio)



Raúl Albiol (Villarreal)



Javi Martínez (Qatar SC)



Juan Mata (Western Sydney Wanderers)



Sergio Busquets (Inter Miami)



Sergio Ramos (C. F. Monterrey)



Tuttavia, altri hanno intrapreso una carriera come allenatori e la maggior parte sono ancora strettamente legati al calcio. Xabi Alonso è l'attuale allenatore del Real Madrid dopo il suo periodo di successo al Bayer Leverkusen, e Xavi Hernández era l'allenatore dell'FC Barcelona, attualmente disoccupato ma alla ricerca di un nuovo club. Cesc Fábregas treni Como. Carlos Marchena ha lavorato come allenatore per Siviglia e Valencia, e Álvaro Arbeloa è allenatore del Real Madrid Castilla.

Gerard Piqué è presidente dell'FC Andorra ed è il presidente della Kings League, la competizione di calcio amatoriale con streamer spagnoli e latinoamericani. Altri hanno intrapreso altre iniziative nello sport, e molti lavorano occasionalmente come opinionisti, e nel caso di Íker Casillas, ha un podcast di successo in cui ha recentemente intervistato Piqué, con cui condivide ancora un'amichevole rivalità.