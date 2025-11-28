A Bob Iger piaceva Avatar: Fuoco e Cenere anche con il taglio grezzo più lungo

HQ

Mancano solo tre settimane alla prima mondiale di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della saga sci-fi di James Cameron, e la posta in gioco è più alta che mai. Il film è costato "un sacco" di soldi, quindi dovrà incassi "due tonnellate", secondo le parole del regista, se vuole diventare una grande saga con più film, o se tutto resta una trilogia.

Ma qualcuno che è molto calmo in questo momento riguardo al futuro del film è il presidente della Disney Bob Iger. Iger, così come altre persone di opinione rilevante, hanno visto Avatar: Fire and Ash in varie fasi sia della post-produzione che del montaggio, e almeno per quanto riguarda i sentimenti generali, Iger è "entusiasta".

Questo si riflette nei commenti di James Cameron a Puck News, dopo aver visto un montaggio preliminare di Avatar 3: "È interessante. Non ha un'opinione finché non ho qualcosa da mostrare. Il suo commento quando l'ha visto per la prima volta, anche se all'epoca durava 3 ore e 23 minuti, senza contare i titoli di coda, quindi da allora è stato accorciato di circa 18 minuti. Lui ha detto: "Sì, so che continuerai a tagliarlo, ma è magnifico." Ha praticamente detto: 'Adoro questo film'."

Quindi, almeno per il momento, sembra che Disney manterrà la scommessa e la spinta finale di marketing quando Avatar: Fire and Ash uscirà nei cinema di tutto il 19 dicembre. Vai a vederlo?