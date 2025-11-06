Jimmy Kimmel lancia un "grande, bellissimo banco alimentare" dopo lo shutdown del governo

HQ

Jimmy Kimmel sta trasformando il suo set hollywoodiano in un luogo di aiuto e solidarietà. L'host di Jimmy Kimmel Live! ha lanciato il Big, Beautiful Food Bank, un centro di donazione creato per sostenere i beneficiari di SNAP colpiti dallo shutdown del governo degli Stati Uniti in corso.

L'iniziativa è stata annunciata martedì su Instagram, poco dopo che il presidente Trump ha riaffermato il suo piano di trattenere i benefici dell'assistenza alimentare nonostante l'ordine di un giudice federale che ordina all'amministrazione di continuare i pagamenti attraverso fondi di emergenza.

"Il taglio dei benefici SNAP crea incertezza per i bambini, gli anziani e le famiglie americane", si legge nella dichiarazione dello show. "Per sostenere i membri della nostra comunità bisognosi, stiamo avviando un centro di donazione nel nostro backlot di Hollywood".

Il backlot Jimmy Kimmel Live! apre le sue porte

Il sito di donazione si trova al 6901 di Hawthorn Ave, Los Angeles, aperto dalle 9:00 alle 17:00 PT. Gli organizzatori hanno elencato gli articoli più necessari come zuppe a basso contenuto di sodio, tonno e pollo in scatola, burro di noci, cereali a basso contenuto di zucchero, barrette proteiche e pasta o riso integrali. Vengono raccolti anche prodotti per l'igiene personale, pannolini e snack non deperibili.

Lo sforzo di Kimmel arriva mentre i banchi alimentari a livello nazionale si preparano all'aumento della domanda a seguito dell'interruzione del programma di assistenza nutrizionale supplementare (SNAP) da parte della chiusura. Il conduttore del talk show, noto per le sue critiche esplicite a Donald Trump, ha anche affrontato la situazione nella trasmissione di lunedì, criticando la festa a tema "Il Grande Gatsby" dell'ex presidente tenutasi proprio mentre milioni di persone rischiavano di perdere l'assistenza alimentare.

Jimmy Kimmel Live! continua ad andare in onda nei giorni feriali alle 23:35 ET su ABC.