A Donald Trump è stata diagnosticata un'insufficienza venosa cronica dopo aver notato gambe gonfie

Al presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata diagnosticata un'insufficienza venosa cronica, secondo la Casa Bianca, dopo aver notato gonfiore alle gambe.

Si dice che l'IVC sia comune negli anziani, ma il gonfiore delle gambe può essere un segno di problemi di salute più preoccupanti e dovrebbe essere ispezionato accuratamente. Secondo The Guardian, la Casa Bianca ha detto che al momento non ci sono segni di condizioni più gravi come la trombosi venosa profonda.

"Il presidente è stato sottoposto a un esame completo, compresi studi diagnostici vascolari. Sono state eseguite ecografie Doppler venose bilaterali degli arti inferiori che hanno rivelato insufficienza venosa cronica, una condizione benigna e comune, in particolare negli individui di età superiore ai 70 anni", si legge in una nota del medico del presidente Sean Barbarella.

L'IVC può verificarsi quando le vene delle gambe non sono in grado di riportare correttamente il sangue al cuore, il che può portare a un ristagno di sangue nella parte inferiore delle gambe e quindi a gonfiore. Le gambe possono anche far male e sentirsi formicolanti e possono comparire anche vene varicose. Il trattamento comprende calze a compressione, l'elevazione delle gambe e il raggiungimento di un peso sano attraverso l'esercizio, in particolare camminando.