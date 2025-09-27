A Emma Watson manca la recitazione, ma non le manca "vendere cose"

L'attrice Emma Watson non appare in un progetto dal 2019 Little Women e, sebbene rimanga ancora molto aggiornata sulle ultime novità cinematografiche e non sia scivolata nell'oscurità, ha una certa trepidazione all'idea di tornare a recitare.

Parlando con Hollywood Authentic, Watson ha parlato del suo intricato rapporto con la recitazione. "In un certo senso ho davvero vinto la lotteria [con la recitazione], e quello che mi è successo è così insolito. Ma una componente più grande del lavoro vero e proprio è la promozione e la vendita di quell'opera, di questa opera d'arte. L'equilibrio di questo può essere piuttosto scombussolato. Penso che sarò onesta e diretta e dirò: non mi manca vendere cose", ha detto. "L'ho trovato piuttosto distruttivo per l'anima. Ma mi manca molto usare le mie abilità e mi manca molto l'arte. Ho scoperto che dovevo fare così poco del pezzo che mi piaceva davvero".

Sembra che la Watson sarebbe intenzionata a tornare al cinema, ma forse in un ruolo diverso, uno che la metta dietro la macchina da presa. Tuttavia, la sua priorità più importante in questo momento è il rapporto con la casa, gli amici e la famiglia. "Penso che prenderei in considerazione tutto. La cosa più importante, davvero - o il fondamento della tua vita - è la tua casa, gli amici e la famiglia. Penso di aver lavorato così duramente per così tanto tempo che la mia vita ha toccato il fondo. Il fondo è caduto fuori dal pezzo, che in realtà ero io e la mia vita", ha detto.

Quindi, non aspettarti che l'ex star di Harry Potter appaia presto in nessun progetto imminente. Dopo aver recitato in film fin da giovanissimo, puoi capire perché Watson potrebbe volere una pausa prolungata.